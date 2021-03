Wow, Pemesanan Debut Album Solo Rose Blackpink Pecahkan Rekor Internasional

Jumat, 5 Maret 2021 | 11:44 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Seoul, Beritasatu.com - Rencana keluarnya debut album solo Rose Blackpink benar-benar dinantikan fan. Rose sebelumnya mengumumkan akan mengeluarkan album debut solo pada 12 Maret. Pengumuman itu ditandai dengan keluarnya teaser promosi Rose pada 1 Maret.

Berselang 12 jam setelah pengumuman itu, sudah ada pemesanan untuk album berjudul R sebanyak 55.958 eksemplar di Ktwon4u, salah satu toko K-Pop internasional paling populer.

Ketiga versi album Rosé menduduki puncak tangga lagu harian Ktown4u. Versi standar album mencapai 33.106 penjualan sedangkan vinyl LP terjual 13.451 eksemplar dan album kit 6.683 eksemplar.

Bayangkan saja rekor yang akan dia pecahkan setelah album dirilis.

Rencana debut solo album solo para personil Blackpink memang sudah digaungkan YM Entertainment sejak 2,5 tahun lalu. Nantinya keempat personel Blackpink akan dibuatkan album solo. Sembilan bulan sejak perusahaan mengonfirmasi bahwa debut solo Rosé akan segera tiba, rasa penasaran penggemar sedikit terjawab dengan pengumuman Rose yang akan merilis album sol pada 12 Maret.

Lagu yang belum dirilis "On the Ground" akan menjadi judul lagu album, sedangkan "Gone" akan menjadi lagu B-side.

Sejak tanggal rilis album dikonfirmasi, Rosé telah memukau penggemar dengan foto-foto teaser yang indah. Salah satu poster menunjukkan vokalis utama dengan gaun elegan berjalan di depan limosin yang menyala.

Sumber: KoreaBoo