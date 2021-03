Raysha Galang Dana untuk Anak Prasejahtera Lewat Pameran Lukisan

Jumat, 5 Maret 2021 | 19:42 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Raysha Dinar Kemal Gani, merupakan gadis istimewa. Wanita berusia 17 tahun ini, didiagnosa severe autism pada usia 2,5 tahun dengan indikasi adanya keterlambatan bicara dan berkembang. Namun, keterbatasan tidak menghentikan langkah Raysha mewujudkan mimpi-mimpinya.

Melalui lukisan yang ia ciptakan sebagai salah satu bentuk terapi motorik, membuahkan hasil seni dengan nilai karya yang tinggi. Hebatnya, lukisan Raysha tidak hanya berdampak bagi dirinya, namun memberi kontribusi positif bagi teman-teman individu autistik lainnya dari keluarga prasejahtera.

Putri bungsu dari pasangan Prita Kemal Gani MBA MCIPR APR (Founder dan CEO LSPR Communication and Business Institute) dan Kemal Effendi Gani (Pemimpin Redaksi SWA Magazine) ini bersemangat menggelar pameran bertajuk Dare to Dream, Dare to Shine & Dare to Share di Sunrise Art Gallery, yang berlokasi di Fairmont Hotel, Jakarta.

"Raysha sebenarnya lebih menyukai aktivitas di luar ruangan. Namun karena pandemi, ia mendapat pelatihan melukis yang ternyata sangat dinikmati oleh Raysha,” ujar Prita Kemal Gani, ibu Raysha di sela pameran Dare to Dream, Dare to Shine and Dare to Share, Jumat (5/3/2021).

Prita mengatakan, banyak yang tak menyangka bahwa karya-karya tersebut merupakan guratan kreativitas dari seorang Raysha, yang juga merupakan individu autistik dengan diagnosa severe autism.

"Melalui lukisan, Raysha membagikan perspektif yang tak biasa untuk dapat dinikmati oleh orang banyak. Tujuannya adalah mengampanyekan keberadaan seorang individu autistik yang berkomunikasi melalui beragam terapi, salah satunya melalui karya lukis,” imbuhnya.

Prita mengakui, hobi melukis Raysha baru tampak setahun belakangan. "Kegemaran Raysha melukis terbilang aktif, dalam seminggu ia bisa menghasilkan karya lukisan yang baru,” tambahnya.

Menurut Prita, dengan gangguan sindrom autisme (autistik) mampu menanggulangi autistiknya apabila ia mampu mandiri, menolong diri sendiri, dan orang lain. "Raysha belum bisa melakukan sepenuhnya poin pertama dan kedua. Namun, melalui pameran ini, dia sudah bisa melakukan poin yang ketiga, yaitu menolong orang lain,” ujarnya.

Prita menambahkan, acara pameran lukisan ini ditujukan untuk membantu dan mendukung anak-anak autisme dari keluarga prasejahtera, agar mendapatkan terapi yang sesuai dengan kebutuhannya.

"Sekaligus mengajak masyarakat bersama-sama menerima dan membantu keberlangsungan hidup anak-anak autisme di sekitar kita. Let Us Become The Agent of Voice for Voiceless,” tutup Prita.

Sumber: BeritaSatu.com