Maret 2021, Film Naomi Watts hingga Nominasi Oscar 2021 Hadir di Klik Film

Minggu, 7 Maret 2021 | 20:00 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Platform digital film yang marak bermunculan di masa pandemi Covid-19, memang cukup membantu masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitasnya di rumah untuk menghindari paparan virus yang kian hari kian meningkat. Hal tersebut juga dilakukan oleh platform digital Klik Film yang berupaya menyajikan beragam tontonan yang bisa dinikmati para pencinta film.

Setelah mengawali tahun 2021 dengan produksi film terbaru berjudul Hujan di Balik Jendela dan Tentang Rindu, Klik Film menyajikan tayangan beragam genre sepanjang bulan Maret 2021 ini. Terdapat tujuh judul film andalan yang hadir bulan ini yaitu Fear of Rain, Dreamcatcher, Archenemy, The Devil Bellow, Jallikattu, Becky, dan Penguin Bloom.

Direktur Klik Film, Frederica, mengatakan film-film itu telah melalui proses kurasi hingga hadir ke pencinta film di rumah dan di mana pun berada di Indonesia. Dia menjelaskan, semua sinema tersebut belum tayang di bioskop Indonesia dan film-film yang baru dirilis.

"Awal tahun 2021 ini menjadi spesial buat Klik Film, karena selain bisa memproduksi film kami juga menghadirkan film-film terbaik. Seperti film peraih nominasi Piala Oscar 2021 Jallikattu. Selain itu ada juga film Fear of Rain, Dream Cather, The Devil Bellow, dan Penguin Bloom yang diperankan aktris senior peraih Academy Award, Naomi Watts, yang baru dirilis tahun 2021 ini di dunia dan di Indonesia. Semua hanya bisa disaksikan di Klik Film hanya dengan Rp 10.000 per minggu. Ada juga film Archenemy dan Becky yang dirilis tahun 2020 lalu," ungkap Frederica.

Ditambahkannya, tak hanya menyuguhkan beragam film terbaru dari Indonesia, Klil Film juga menyajikan beragam film-film terbaik dari berbagai negara yang diharapkan akan bisa menyuguhkan tontonan variatif bagi pemirsanya.

"Beberapa film terbaik memang sengaja kita hadirkan untuk kepuasan pemirsa kami dalam menonton film baik yang diproduksi oleh sineas Indonesia maupun dari sineas-sineas dunia. Seperti film India, Jallikattu yang diangkat dari cerita pendek berjudul Maoist karya Hareesh ini menjadi spesial, karena masuk dalam nominasi Piala Oscar ke-93 yang digelar tahun 2021 ini, untuk kategori Best Internasional Feature Film," ujarnya.

"Sedangkan film Pinguin Bloom, selain diangkat dari kisah nyata, film ini diperankan oleh aktris Naomi Watts yang pada tahun 2003 berhasil meraih Academy Award, dan ini yang menjadikan platform kami digemari oleh para pecinta film di Indonesia," Frederica menambahkan.

Sumber: BeritaSatu.com