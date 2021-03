Luncurkan Album Solo Berbahasa Inggris, Rose Blackpink Nervous

Jumat, 12 Maret 2021 | 15:51 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Blackpink atau Blinks, terutama penggemar Rose. Pasalnya, album solo perdananya dirilis tepat hari ini, Jumat (12/3/2021).

Yang menarik, dalam album berjudul "R" itu, Rose menampilkan lagu-lagu berbahasa Inggris, bukan lagu berbahasa Korea yang menjadi bahasa ibunya.

Ia pun mengaku grogi dan nervous, sekaligus sangat gembira dengan kehadiran album solo perdananya ini.

"Karena ini adalah album perdana saya dan saya mempersiapkannya sejak lama, saya sangat nervous. Saya juga sangat gembira membayangkan akan menyanyikan lagu-lagu dalam album ini kepada para penggemar saya. Saya sangat berterima kasih kepada semua Blinks yang sudah menunggu dengan sabar. Saya harap kalian akan menyukainya," tutur Rose dalam jumpa pers global, Jumat (12/3/2021), seperti dilansir AllKPop.

Album solo perdana Rose berisikan dua lagu baru, yakni "On The Ground" dan "Gone". Lagu itu ia sempat tampilkan dalam konser virtual perdana Blackpink, "The Show" yang digelar beberapa waktu lalu.

Rose mengaku punya alasan khusus kenapa memilih kedua lagu itu dalam album solo perdananya ini.

"Kadang, beberapa lagu seperti ditakdirkan untuk kita saat direkam. Itulah yang terjadi pada 'Gone' yang saya rekam pertama kali 2 tahun lalu. Saya tak bisa melupakan momen rekaman itu. Setelah selesai merekamnya, saya tak bisa berhenti memikirkan betapa saya menyukai lagu itu dan saya terus mendengarkannya. Saya selalu ingin membagikan lagu itu kepada semua orang sejak dulu. Kedua lagu itu terpilih dengan begitu saja, seperti sudah takdir," jelasnya.

Rose juga menjelaskan kenapa kedua lagu pilihannya ini menghadirkan lirik dalam bahasa Inggris.

"Saya yakin semua lagu punya bahasa yang paling cocok untuknya. Saya banyak berdebat mengenai bahasa apa yang akan cocok dengan judul lagu dan album ini. Akhirnya, yang paling cocok adalah bahasa Inggris. Sejujurnya, saya khawatir apakah para penggemar akan kecewa dengan lirik bahasa Inggris. Namun, saya juga merasa sangatlah penting untuk menghadiahkan mereka dengan lagu yang komplet, lagu yang terbaik yang mampu membuat saya puas," papar Rose.

Sumber: AllKPop