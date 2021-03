Dalam 4 Jam, Video Klip Rose Blackpink Ditonton 10 Juta Kali

Jumat, 12 Maret 2021 | 16:12 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Rose Blackpink baru saja meluncurkan album perdananya yang berjudul "R" hari ini, Jumat (12/3/2021). Untuk itu, ia pun merilis video klip dari lagu "On the Ground" di Youtube.

Hanya dalam tempo 4 jam setelah diluncurkan, video klip itu berhasil disaksikan lebih dari 10 juta kali. Sungguh angka yang fantastis!

"On the Ground" merupakan lagu yang diciptakan oleh Jorgen Odegard, ojivolta, Teddy, Jon Bellion, dan 24. Lagu ini berkisah tentang seorang bintang yang mendedikasikan hidupnya untuk terus berpacu untuk menjadi yang terbaik. Namun akhirnya, ia menyadari bahwa nilai seseorang ditentukan oleh karakter dan kepribadiannya.

Dalam video klip "On the Ground", Rose tampil sendirian tanpa penari latar dan koreografi. Tampaknya, di sini ia benar-benar ingin menampilkan pesan mengenai refleksi diri dan cinta pada diri sendiri yang dihadirkannya lewat lagu tersebut.

Rencananya, Rose akan tampil dalam 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' pada 16 Maret 2021 pekan depan. Ia akan membawakan "On The Ground" sekaligus mempromosikan album solonya secara global.

Dengan album "R", Rose pun resmi menjadi personel Blackpink kedua yang merilis album solonya. Sebelumnya, ada Jennie yang merilis album solo berjudul "Solo".

Sumber: BeritaSatu.com