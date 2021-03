Lewat Debut Solo, Rose Blackpink Kuasai Tempat Pertama iTunes Global

Sabtu, 13 Maret 2021 | 20:02 WIB

Oleh : CAH

Seoul, Beritasatu.com - Anggota girlband Korea, Rose Blackpink berhasil menyabet seluruh tempat pertama di aplikasi pemutar musik milik Apple yaitu iTunes berkat debut solonya dengan lagu On The Ground.

Lewat lagu yang terdapat dalam single albumnya "R", pada Sabtu (13/3/2021) pagi, Rose sudah menduduki peringkat pertama di iTunes 51 negara seperti di Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Brasil, Meksiko, Hong Kong, Vietnam, dan negara lainnya selain Korea Selatan.

Video klipnya pun kini sudah ditonton sebanyak 46 juta kali setelah dirilis pada Jumat (12/3/2021).

Pencapaian ini menambah daftar rekor yang telah diciptakan wanita berusia 24 tahun itu setelah albumnya "R" menjadi album dengan jumlah pra pemesanan (pre order) terbanyak yang diraih oleh penyanyi solo wanita di Korea Selatan.

Penampilan perdananya di stasiun televisi disiarkan langsung di SBS "Inkigayo" pada hari Minggu (14/3/2021).

Rose akan tampil dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon di stasiun TV Amerika NBC pada Selasa (16/3/2021).

Rose resmi debut solo melalui single album "R" bersamaan dengan video musik lagu utama, "On the Ground". Lagu On The Ground diproduksi Teddy and 24, bekerja sama dengan produser Jorgen Odegard, ojivolta, dan Jon Bellion.

Lagu yang liriknya berbahasa Inggris menyoroti tentang menyadari hal yang benar-benar penting ternyata ada di dalam diri sendiri.

Video musik On the Ground berdurasi 3:08 menit memperlihatkan Rose yang berjalan dan sesekali berlarian sembari menegaskan melalui nyanyiannya bahwa semua hal penting ada dalam dirinya sendiri.

Rose menjadi personel kedua Blackpink yang melakukan debut solo setelah Jennie pada November 2018.

Sumber: ANTARA