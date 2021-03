Beyonce dan Taylor Swift Torehkan Sejarah di Grammy Awards 2021

Senin, 15 Maret 2021 | 19:30 WIB

Oleh : Indah Handayani / CAH

Los Angeles, Beritasatu.com – Beyonce dan Taylor Swift menorehkan sejarah baru dalam ajang penghargaan bergengsi bagi insan musik dunia, Grammy Awards 2021.

Dalam ajang yang digelar 14 Maret 2021 waktu setempat ini, Beyonce berhasil membawa pulang empat penghargaan dan membuat total kemenangan kariernya menjadi 28, melampaui rekor Grammy sebelumnya untuk artis wanita yang dibuat oleh penyanyi bluegrass Alison Krauss.

Keempat penghargaan tersebut adalah Best R&B Performance untuk lagu Black Parade, Best Rap Song dan Best Rap Performance untuk remix Savage bersama Megan Thee Stallion, serta Best Music Video untuk Brown Skin Girl yang menampilkan Blue Ivy, Saint JHN, dan WizKid. Pada ajang Grammy tahun ini, Beyonce dinominasikan dalam sembilan kategori.

Sedangkan album Swift berjudul Folklore, yang direkam selama kebijakan lock down, dinobatkan sebagai album terbaik tahun ini. Penghargaan ini menjadikan penyanyi berusia 31 ini sebagai wanita pertama yang membawa pulang penghargaan tersebut sebanyak tiga kali.

Sedangkan penyanyi dan penulis lagu H.E.R melalui lagunya berjudul I Can’t Breathe membawa pulang penghargaan lagu terbaik tahun ini. Lagu tersebut ditulis sebagai tanggapan atas protes Black Lives Matter yang mengguncang Amerika Serikat musim panas lalu setelah polisi membunuh George Floyd.

Megan Thee Stallion, yang dikenal karena mempromosikan pemberdayaan wanita, meraih penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru dan berbagi penghargaan dengan Beyonce dalam single Savage. Sedangkan Billie Eilish Everything I Wanted memenangkan penghargaan Record of the Year, dan penyanyi berusia 19 tahun itu juga memenangkan penghargaan Best Song Written for Visual Media untuk film James Bond mendatang No Time to Die.

Penyanyi Inggris Dua Lipa memenangkan album vokal pop terbaik untuk dance-y Future Nostalgia.

Band K-Pop BTS kalah dalam penghargaan the best pop duo or group performance. Mereka dikalahkan Lady Gaga dan Ariana Grande untuk single mereka Rain on Me yang akhirnya memenangkan penghargaan tersebut. Padahal sebelumnya, band beranggotakan tujuh orang dari Korea Selatan itu berharap menjadi artis K-Pop pertama yang memenangkan Grammy setelah mereka berhasil masuk di Amerika Serikat untuk genre tersebut.

Sumber: Reuters