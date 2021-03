Raya and the Last Dragon Masih Kuasai Puncak Box Office

Senin, 15 Maret 2021 | 21:04 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Raya and The Last Dragon. (Foto: Istimewa)

Los Angeles, Beritasatu.com - Film animasi Raya and the Last Dragon masih bertengger di puncak box office kawasan Amerika Serikat (AS) dan Kanada, setelah mengumpulkan pendapatan tertinggi di kawasan tersebut sebesar US$ 5,5 juta atau setara Rp 78,9 miliar (kurs Rp 14.354 per dolar) dari 2.163 bioskop selama akhir pekan. Penjualan tiket tersebut turun 35% dibandingkan akhir pekan sebelumnya.

Angka itu mendorong total keseluruhan pendapatan menjadi US$ 15,8 juta di dalam negeri. Raya and the Last Dragon telah menghasilkan US$ 36 juta lagi di box office internasional untuk penjualan global sebesar US$ 52,6 juta.

Film Warner Bros Tom and Jerry menempati posisi kedua dengan meraup pendapatan sebesar US$ 4 juta dari 2.454 lokasi pada akhir pekan ketiga penayangannya. Film yang dibintangi oleh Chloe Grace Moretz, Colin Jost dan Michael Pena itu telah meraup US$ 28 juta di kawasan AS dan Kanada.

Di tempat ketiga, Chaos Walking yang merupakan produksi Lionsgate, menghasilkan US$ 2,25 juta dari 1.995 bioskop. Secara total, film fiksi ilmiah yang dibintangi Daisy Ridley dan Tom Holland ini menghasilkan US$ 6,9 juta. Secara internasional, film tersebut menambahkan US$ 1,5 juta dari 33 negara, sehingga total kumulatifnya di luar negeri menjadi US$ 5 juta.

Sementara, film Boogie sebuah drama dari Focus Features, mendarat di posisi keempat dengan US$ 730.000 dari 1.272 bioskop. Film tentang keajaiban bola basket Queens yang ditulis dan disutradarai oleh koki dan penulis Eddie Huang, telah menghasilkan total pendapatan $ 2,2 juta hingga saat ini di kawasan Amerika Utara tersebut.

Sedangkan The Croods: A New Age melengkapi posisi lima besar, dengan menghasilkan pendapatan US$ 520.000 dari 1.440 layar. Petualangan animasi Universal, yang memulai debutnya secara teatrikal November lalu, telah mengumpulkan US$ 54,3 juta di kawasan AS dan Kanada.

Sumber: BeritaSatu.com