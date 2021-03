Film Mank Memimpin Daftar Nominasi Piala Oscar 2021

Selasa, 16 Maret 2021 | 18:24 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Los Angeles, Beritasatu.com - Film berjudul Mank yang diproduksi dan dirilis oleh Netflix, memimpin nominasi dalam ajang Academy Awards ke-93. Film tersebut mencetak 10 nominasi di ajang yang biasa disebut Piala Oscar tersebut. Nominasi tersebut termasuk kategori film terbaik, serta untuk aktor Gary Oldman dan aktris Amanda Seyfried, serta sutradara David Fincher.

Enam film mendapatkan enam nominasi, sebut saja The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal, dan The Trial of the Chicago 7. Semua film ini dinominasikan untuk film terbaik bersama dengan Promising Young Woman, sebuah film balas dendam feminis yang mencetak lima nominasi.

Netflix mendominasi kompetisi dengan meraih 35 nominasi terkemuka. Hal itu untuk film mereka berjudul Pieces of a Woman, Ma Rainey's Black Bottom, The Trial of the Chicago 7, dan Crip Camp. Raihan tersebut merupakan pencapaian terbaik untuk untuk perusahaan raksasa streaming. Sebab, tahun lalu Netflix hanya mampu masuk di 24 nominasi.

BACA JUGA Bioskop Tutup Imbas Covid-19, Aturan Piala Oscar Diubah

Sedangkan untuk pertama kalinya dua wanita, Emerald Fennell (Promising Young Woman) dan Chloe Zhao (Nomadland), masuk dalam nominasi sebagai sutradara terbaik. Mereka menjadi wanita keenam dan ketujuh yang pernah dinominasikan untuk penghargaan tersebut.

Chadwick Boseman, akan menjadi aktor ketujuh yang menerima nominasi anumerta. Bintang Black Panther itu meninggal pada Agustus di usia 43 tahun setelah menderita kanker usus besar. Dua aktor lainnya, Heath Ledger (The Dark Knight) dan Peter Finch (Network), telah memenangkan Oscar aktor anumerta.

Persaingan ketat akan terjadi pada nominasi aktor terbaik adalah antara Boseman, Oldman, Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (Sound of Metal) dan Steven Yeun (Minari), yang menjadi orang Amerika keturunan Asia pertama yang dinominasikan dalam kategori tersebut. Dalam tonggak sejarah lainnya, Ahmed adalah aktor muslim pertama yang menerima nominasi aktor terbaik.

Sedangkan nominasi aktris terbaik adalah Carey Mulligan (Promising Young Woman), Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Andra Day (The United States v Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) dan Frances McDormand (Nomadland).

Sumber: BeritaSatu.com