Penayangan Film Venom 2 Ditunda Kembali hingga September

Kamis, 18 Maret 2021 | 17:26 WIB

Oleh : Indah Handayani / LES

Los Angeles , Beritasatu.com - Sony Pictures kembali menunda penayangan film Venom: Let There Be Carnage. Film sekuel yang dibintangi Tom Hardy ini ditunda penayangannya di layar lebar hingga 17 September 2021. Sebelumnya, sekuel Venom ini telah ditunda beberapa kali selama pandemi dan terakhir ditetapkan pada 25 Juni.

Meskipun bioskop telah dibuka kembali di Los Angeles dan New York, namun secara tidak terduga Venom: Let There Be Carnage kembali di geser penayangannya. Langkah pemindahan tayang disinyalir karena keputusan Universal yang menetapkan debut sekuel Fast and Furious atau dikenal dengan F9 ke akhir Juni.

Dengan pemindahan yang dilakukan Universal itu, tentu saja akan membuat kedua film ini akan bersaing ketat untuk mendapatkan perhatian dari para penonton. Terlebih, box office diperkirakan masih akan lambat pulih, setidaknya di Amerika Utara. Ditambah lagi, banyak yang menilai prospek film untuk menjadi blockbuster di musim panas masih dalam ketidak pastian di tahun ini.

Dengan tanggal penayangan pada pertengahan September, sekuel Venom memiliki jarak antara The Suicide Squad pada 6 Agustus dan remake film Dune Denis Villeneuve pada 1 Oktober. Tapi walau sudah dipindahkan, bukan berarti Venom tayang tanpa pesaing, sebab pada tanggal itu akan tayang pula film misteri pembunuhan bertabur bintang Death on the Nile dan film animasi anak-anak Universal The Boss Baby: Family Business.

Seiring dengan penundaan Venom, Sony telah menarik Man From Toronto, sebuah komedi aksi dengan Kevin Hart dan Woody Harrelson, dari kalender rilis. Ini awalnya dijadwalkan pada 17 September.

Sekuel Venom ini disutradarai oleh Andy Serkis dan Tom Hardy mengulangi perannya sebagai symbiote alien tituler. Film asli 2018 menjadi hit box office yang mengejutkan, menghasilkan US$ 855 juta secara global. Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott dan Naomie Harris juga akan muncul di sekuel tersebut.

Sumber: variety