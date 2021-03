Kanye West Jadi Pria Kulit Hitam Terkaya Dalam Sejarah Amerika

Jumat, 19 Maret 2021 | 05:07 WIB

Los Angeles, Beritasatu.com - Kanye West dinobatkan menjadi orang kulit hitam terkaya dalam sejarah Amerika. Dikutip AceShowbizz, rapper terkenal dan maestro mode itu diumumkan memiliki kekayaan sekitar US$ 6,6 miliar atau setara Rp 95,1 triliun.

Sekitar setengah dari kekayaan bersih pria berusia 43 tahun itu dikatakan berasal dari merek Yeezy, yang berkolaborasi dengan Adidas AG dan Gap Inc. UBS Group AG memperkirakan nilai mereknya antara US$ 3,2 miliar dan US$ 4,7 miliar. Bloomberg juga melaporkan bahwa kemitraan baru Yeezy dengan Gap, yang akan diluncurkan di toko-toko di musim panas, bisa bernilai US$ 970 juta dari total itu.

Suami Kim Kardashian itu juga dilaporkan memiliki US$ 122 juta dalam bentuk tunai dan saham. Dia juga memiliki lebih dari US$ 1,7 miliar aset lainnya, termasuk investasinya di perusahaan SKIMS istrinya. Adapun katalog musiknya, diperkirakan bernilai US$ 110 juta.

Meskipun ia memiliki kepemilikan tunggal dan kendali kreatif atas merek Yeezy-nya, Kanye menandatangani kontrak 10 tahun untuk mendesain dan menjual pakaian untuk pria, wanita, dan anak-anak di bawah label Yeezy Gap pada 2020. Kemitraan ini diperkirakan akan mampu memecahkan penjualan US$ 150 juta dalam 1 tahun penuh pertamanya pada 2022. Untuk kolaborasi brand dengan Adidas, akan berakhir pada 2026.

Pada April 2020, ayah dari empat anak ini mengungkapkan bahwa kekayaannya lebih dari US$ 3 miliar. Setelah Forbes mengungkapkan bahwa kekayaannya jauh lebih rendah daripada klaimnya. Kemudian dia diduga mengirim SMS ke majalah tersebut, "Ini bukan miliar. Ini US$ 3,3 miliar karena tidak ada seorangpun di Forbes yang tahu cara menghitung,” jelasnya kala itu.

Pada 2019, kekayaan bersih Kanye diperkirakan hanya US$ 240 juta. Kala itu membuatnya menjadi bintang hip-hop terkaya keempat setelah Sean 'P. Diddy' Combs, yang memiliki kekayaan US$ 740 juta, Dr. Dre dengan kekayaannya US$ 800 juta, dan Jay-Z yang mengamankan peringkat pertama bernilai US$ 1 miliar.

