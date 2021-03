Forbes Tolak Kanye West Sebagai Kulit Hitam Terkaya di Amerika

Jumat, 19 Maret 2021 | 21:19 WIB

Oleh : Indah Handayani / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Forbes menolak pemberitaan yang menyebutkan Kanye West sebagai orang kulit hitam terkaya di Amerika. Mereka bahkan menyebut bahwa kekayaan Kanye bernilai US$ 7 miliar adalah khayalan mengenai penjualan yang masih belum terjadi. Forbes pun menyebut kekayaan Kanye hanya bernilai sepertiga dari angka itu.

Dikutip Forbes, sebelumnya beberapa media melaporkan bahwa Kanye West adalah orang kulit hitam terkaya di Amerika, senilai US$ 6,6 miliar. Kabar tersebut muncul setelah Bloomberg melaporkan bahwa merek sepatunya Yeezy serta Yeezy Gap, yang belum menjual satu jahitan pakaian pun, memiliki nilai gabungan hingga US$ 4,7 miliar. Publikasi tersebut menyebutkan, namun tanpa menjelaskan secara rinci, adanya tambahan aset sebesar US$ 1,7 miliar.

“Itu tidak benar. Berdasarkan perhitungan kami. kekayaannya kurang dari sepertiga dari itu atau hanya sebesar US$ 1,8 miliar,” demikian kutipan Forbes dalam situs mereka.

Bahkan, angka US$ 1,8 miliar itu melambung tinggi dibandingkan dari Mei 2020 ketika Forbes pertama kali mematok kekayaan bersihnya menjadi US$ 1,3 miliar, tetapi tidak sebanyak yang diklaim $ 6,6 miliar. Robert F Smith dari Vista Equity tetap menjadi orang kulit hitam terkaya di AS, dengan kekayaan sekitar US$ 6 miliar. Sementara Aliko Dangote dari Nigeria yang memiliki kekayaan senilai US$ 11,8 miliar, adalah orang kulit hitam terkaya di dunia.

Perkiraan setinggi langit disinyalir Forbes adalah upaya terbaru dari Kanye untuk meningkatkan kekayaan bersihnya. Di masa lalu, ia sempat mengatakan bahwa Forbes "dengan sengaja menghina dirinya". Namun, Forbes menegaskan bahwa itu bukan masalah pribadi.

Mereka menilai angka yang dikeluarkan tersebut adalah asumsi bank berdasarkan proyeksi pendapatan di masa depan, terutama untuk Yeezy Gap, yang bahkan belum diluncurkan. Dokumen bank seperti ini terkenal untuk melukiskan valuasi skenario terbaik di masa depan.

Angka Forbes diperoleh berdasarkan pada pendapatan saat ini, bukan ekspektasi teoretis di masa depan. Yeezy Gap masih belum menghasilkan pendapatan, apalagi keuntungan.

Adapun sepatu kets Yeezy yang laris manis membuat pendapatan perusahaan tumbuh 30% tahun lalu. Peluncuran sepatu edisi terbatas terbarunya, 450 dalam Cloud White, terjual habis dalam waktu kurang dari satu menit. Tentu saja pencapaian penjualan sepatu itu akan membuat kekayaan Kanye West terus meningkat. Tetapi bahkan itu belum 100% pasti, jadi untuk saat ini, Forbes masih berpegang pada angka 2020.

Forbes merinci perkiraan tentang kekayaan bersih Kanye. Dengan menyebut bahwa bisnis Yeezy dengan Adidas bernilai US$ 1,5 miliar, sekitar US$ 250 juta lebih banyak daripada setahun sebelumnya. Sedangkan uang tunai dan aset lainnya senilai US$ 160 juta.

Sedangkan katalog musiknya diperkirakan bernilai US$ 90 juta. Pendapatannya dari perusahaan bersama dengan sang istri Skims mencapai US$ 64 juta. Sementara tim Kanye bersikeras bahwa kesepakatan Yeezy x Gap bernilai sekitar US$ 1,5 miliar dan cerita Bloomberg mengatakan itu bisa bernilai hingga US$ 970 juta, Forbes tidak memberikan nilai apa pun sampai produk mulai dijual.

Sumber: BeritaSatu.com