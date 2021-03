Unggah Foto Bertiga dengan Aurel dan Azriel, Krisdayanti Tuliskan Puisi Rindu

Minggu, 21 Maret 2021 | 18:11 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Krisdayanti tak lupa ikut ambil bagian dalam rangkaian pernikahan putri pertamanya, Aurel Hermansyah, dengan Atta Halilintar. Ia terlihat hadir dalam acara pengajian yang mampu mengharu biru semua hadirin dan penonton.

Meluapkan kerinduan dan rasa sayangnya kepada sang putri, Krisdayanti pun mengunggah fotonya bersama Aurel dan putra keduanya, Azriel Hermansyah, di instagramnya @krisdayantilemos, hari ini. Foto itu diambil dalam acara pengajian yang digelar semalam, Sabtu (20/3/2021) di Jakarta.

Dalam caption foto, Krisdayanti menuliskan puisi yang berkisah tentang kerinduan.

"Oh Bulan Sabit

aku titip sepenggal rindu padamu

di lengkungmu yang bak perahu

hanya ada kau, bulan dan aku lagi

sembari menanti pertemuan sepenuh hati

Oh rindu

Oh bulan sabit

yang menggantung rindu:

Begitu puisi yang ditulis Krisdayanti sebagai caption. Tersirat kerinduannya yang amat besar pada Aurel dan Azriel, buah cinta dari pernikahan pertamanya dengan Anang Hermansyah. Diketahui, hubungan antara Krisdayanti dan kedua anaknya itu mengalami banyak pasang surut.

Namun, kehadiran Krisdayanti dalam rangkaian proses pernikahan Aurel dan Atta tampaknya menandakan adanya upaya rekonsiliasi. Apalagi, dalam acara pengajian, Krisdayanti mengucapkan untaian kalimat yang menyentuh, tanda persetujuannya atas pernikahan Aurel.

Foto tersebut sontak mendapatkan komentar dari rekan-rekannya[/IG] sesama public figure. Mulai dari Ayang Kahiyang putri Presiden Jokowi, hingga artis-artis senior seperti Mayangsari, Diah Permatasari, Chintami Atmanagara, Ine Febriyanti, Iis Dahlia, dan Hetty Koes Endang.

"A mother's blessing is a never ending light for entire life. Selamat untuk putri dan keluargamu sayang. Best wishes," tulis @serodja_hafiedz, istri dari gitaris Slank, Ridho Hafiedz, dalam kolom komentar.

Sumber: BeritaSatu.com