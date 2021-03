Raya and the Last Dragon Bertahan di Puncak Box Office

Senin, 22 Maret 2021 | 17:21 WIB

Poster film "Raya and The Last Dragon". (Foto: Istimewa)

Los Angeles, Beritasatu.com - Film petualangan animasi besutan Disney, Raya and the Last Dragon, semakin berkibar di puncak box office di kawasan Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Film ini bahkan mampu mempertahankan posisi tersebut selama tiga pekan berturut-turut setelah mengumpulkan pendapatan tertinggi di kawasan tersebut pada akhir pekan lalu sebesar US$ 5,2 juta.

Angka tersebut menggambarkan daya tarik film keluarga saat Hollywood berupaya meningkatkan kebangkitan film. Terlebih, pembukaan kembali bioskop, mendorong pencapaian luar biasa dalam penjualan tiket.

Analis media senior Comscore, Paul Dergarabedian, mengatakan, akhir pekan lalu menunjukkan hasil yang solid, sehingga mendorong pendapatan dari pembukaan pasar box office terbesar di kawasan Amerika Utara.

"Penggemar film yang antusias di Los Angeles datang dalam jumlah yang banyak untuk menikmati pengalaman layar lebar sekali lagi,” ungkapnya dikutip Reuters, Senin (22/3/2021).

AMC Theatres, jaringan bioskop di AS, telah membuka kembali 98% lokasinya, termasuk 40 tempat di California, pada 19 Maret. Mereka diperkirakan akan membuka kembali lebih banyak lokasi pada 26 Maret.

"Tepat setahun yang lalu kami menutup semua lokasi AMC di Amerika Serikat. Saya sangat gembira untuk mengatakan bahwa pada akhir minggu depan kami berharap 99% dari lokasi AS kami akan dibuka kembali,” kata CEO AMC, Adam Aron.

Film animasi Warner Bros, Tom and Jerry tetap di posisi kedua dengan US$ 3,8 juta. Angka itu turun 7% dari akhir pekan lalu. Film yang juga diputar di HBO Max selama 31 hari ini telah meraup US$ 33 juta di box office AS dan Kanada.

Peringkat ketiga ditempati oleh film fiksi ilmiah Lionsgate Chaos Walking yang meraup pendapatan US$ 1,9 juta. Setelah tiga minggu dirilis, film yang dibintangi Daisy Ridley dan Tom Holland telah menghasilkan US$ 9,69 juta di AS dan Kanada.

Posisi selanjutnya ditempati The Croods: A New Age dari Universal dengan pendapatan US$ 620.000. Film keluarga animasi ini telah menghasilkan total US$ 55 juta sejak dirilis November lalu di kawasan tersebut. Secara global, sekuel The Croods telah menghasilkan US$ 160 juta.

