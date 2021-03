Lukisan Langka Van Gogh Laku Terjual Rp 215 Miliar

Sabtu, 27 Maret 2021 | 15:11 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Dua karyawan memajang lukisan berjudul "Scene de rue a Montmartre" (Kebuntuan des deux freres et le moulin à Poivre), tahun 1887 oleh pelukis Belanda Vincent Van Gogh, di Rumah lelang Sotheby di Paris, Prancis pada Rabu 24 Februari 2021. (Foto: AFP)

Paris, Beritasatu.com- Salah satu dari sedikit lukisan karya Vincent van Gogh yang masih di tangan pribadi terjual lebih dari US$ 15,4 juta atau Rp 221 miliar di lelang pada Kamis (25/3).

Menurut balai lelang Sotheby, seperti dilaporkan Reuters, lukisan berjudul Street Scene di Montmartre - dipamerkan untuk pertama kalinya sejak penciptaannya pada tahun 1887, setelah satu abad dalam koleksi yang sama.

“Pelelangan lukisan menghasilkan 13,09 juta euro (US$ 15,4 juta). Di atas perkiraan 5 juta euro (Rp 84,8 miliar) hingga 8 juta euro (Rp135 miliar), harga jual tersebut merupakan rekor untuk artis di Prancis,” kata Sotheby.

Lukisan itu menjadi sorotan dari lelang 33 karya master termasuk Degas, Magritte, Modigliani, Klee, Rodin dan muse terakhir Camille Claudel yang dijual dalam lelang yang disiarkan langsung oleh Sotheby di Paris.

Lukisan itu ditawarkan kembali pada akhir penjualan di Paris, setelah rumah lelang membatalkan penjualan awalnya pada sore hari karena masalah dengan penawaran daring. Saat itu, Sotheby mendapatkan harga jual yang sedikit lebih tinggi.

BACA JUGA Sampul Komik Langka Tintin Dijual Hingga Rp 51,5 Miliar di Paris

Sorotan lainnya termasuk penjualan lukisan karya Camille Pissarro, La Recolte des pois yang baru saja direstorasi, yang bernilai 3,38 juta euro (Rp57,3 miliar). Lukisan ini awalnya disimpan oleh saudara laki-laki Van Gogh, Theo.

Lukisan Van Gogh tahun 1887 ini merupakan satu dari lebih dari 200 lukisan yang diproduksi oleh sang master Pasca-Impresionis Belanda selama dua tahun dihabiskan di Paris. Lukisan ini menggambarkan salah satu kincir angin yang menghiasi Montmartre ketika itu hanya satu desa di pinggiran utara ibu kota.

Periode 1887 tersebut menandai titik balik dalam karir Van Gogh saat ia mulai mengeksplorasi teknik Ekspresionis dan penggunaan warna baru di tahun-tahun terakhir hidupnya, sebelum bunuh diri pada tahun 1890 pada usia 37 tahun.

Lukisan itu tidak dianggap sebagai salah satu karya terbaiknya. Van Gogh terakhir yang dijual di lelang publik, Laborer in a Field dari tahun 1889, dijual seharga US$ 81 juta (Rp 1,16 triliun) di penjualan New York pada tahun 2017.

Sumber: BeritaSatu.com