Kolaborasi dengan Musisi Hebat, 3 Produser Siap Gebrak Musik Elektronik Tanah Air

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga produser muda berbakat, Tebedayeng, Ryuzaki Rama, dan Quickbuck siap menggebrak industri musik elektronik Tanah Air melalui karya terbaru berjudul Let You Go, I’ve Found, dan Take Me. Mereka berkolaborasi dengan nama-nama beken seperti RayRay (Female DJ peringkat 16 dunia Djane Top 100 tahun 2020), Kamasean Idol, dan juga Charita Utami, vokalis band Midnight Quickie. Tiga karya apik tersebut diluncurkan perdana pada 19 Maret 2021 lalu.

Kolaborasi dengan RayRay terjadi di nomor lagu Let You Go ciptaan Tebedayeng. Pemilik nama asli Tubagus Dayeng Gumelar ini sangat bangga dapat bekerja sama dengan DJ wanita berdarah Taiwan yang kini berada di bawah naungan label Barong Family, Belanda tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media, Selasa (30/3/2021).

"Senang dan bangga banget karya saya digarap lebih proper dan semoga bisa mendunia. Ini adalah salah satu mimpi saya yang menjadi kenyataan," papar pria kelahiran Serang, 20 Mei 1998 tersebut.

Tak hanya berkolaborasi dengan RayRay, kolaborasi apik juga lahir di nomor lagu I’ve Found dimana Ryuzaki Rama menggandeng solois jebolan Indonesian Idol, Kamasean Matthew. Bagi Rama, kolaborasi dengan Kamasean di luar ekspektasi karena membuat lagu ciptaannya menjadi lebih sempurna dengan balutan vokal khas Kamasean.

"Saya kaget hasilnya bisa sebagus ini, karena suara Kamasean keren banget dan bikin lagu I’ve Found punya warna baru. Saya senang dapat berkolaborasi degan Kamasean yang karena dia sangat profesional dan juga kooperatif, sehingga proses rekaman dapat berjalan lancar sekali," tutur Rama

Sedangkan itu, di nomor lagu ketiga yakni Take Me, giliran Quickbuck menggaet vokalis band Midnight Quickie, Charita Utami. Tak perlu waktu lama untuk menyesuaikan karakter vokal Charita ke dalam lagu ciptaan Quickbuck tersebut. Pasalnya, sejak awal Quickbuck yakin Take Me sangat cocok dibawakan oleh Charita.

"Workshop sama Tami enggak begitu lama. Karena lagunya sudah ada dan dia tinggal ngulik lalu disesuaikan dengan karakter vokalnya. Paling ada tambahan beberapa insight supaya hasilnya lebih keren," tandas Quickbuck.

Perilisan tiga single ini merupakan hadiah bagi Tebe Deyang, Ryuzaki Rama dan Quickbuck usai ketiganya berhasil menjuarai Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2020 yang diinisiasi oleh iceperience.id. Mereka dipilih langsung oleh para juri yang merupakan barisan top DJ di Indonesia yakni Dipha Barus, Winky Wiryawan, dan Eka Gustiwana serta DJ kaliber internasional Yellow Claw usai menyaring tak kurang dari 490 produser musik dan 576 track lagu yang didaftarkan pada kompetisi bergengsi ini.

