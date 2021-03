Penayangan Venom 2 Kembali Ditunda

Rabu, 31 Maret 2021 | 15:55 WIB

Oleh : Indah Handayani / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Penayangan film sekuel Venom: Let There Be Carnage kembali ditunda selama satu minggu dari 17 September hingga 24 September 2021. Pengunduran ini dikarenakan pandemi Covid-19.

Penundaan satu minggu dari Venom 2 berarti film tersebut tidak akan tayang perdana di hari yang sama dengan film misteri pembunuhan Death of the Nile dan film animasi anak-anak The Boss Baby: Family Business.

Sedangkan film lain yang dibuka pada 24 September adalah film prekuel Dear Evan Hansen dan The Sopranos, 'he Many Saints of Newark.

BACA JUGA Disney Tunda Penayangan Film Black Widow

Namun, tanggal rilis akhir September masih akan memastikan film tersebut memiliki ruang yang cukup antara nama-nama besar lainnya seperti The Suicide Squad karya James Gunn pada 6 Agustus dan Dune yang telah lama ditunggu-tunggu pada 1 Oktober.

Sekuel dari Venom 2018 dan disutradarai oleh Andy Serkis, menampilkan Hardy mengulangi perannya sebagai symbiote alien, yang awalnya muncul sebagai salah satu musuh bebuyutan Spiderman tetapi mengambil peran sebagai antihero dalam film ini. Film Venom pertama menjadi hit di box office, meraup US$ 855 juta secara global.

Venom 2 juga dibintangi Woody Harrelson sebagai Carnage, Michelle Williams sebagai Anne Weying, Reid Scott sebagai Dan Lewis dan Naomie Harris sebagai Shriek.

Skenario film ini ditulis oleh Kelly Marcel dari cerita oleh Marcel dan Hardy. Film ini diproduksi oleh Marcel, Hardy, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal dan Hutch Parker. Barry Waldman, Jonathan Cavendish, Ruben Fleischer, Edward Cheng dan Howard Chen bertindak sebagai produser eksekutif. Marco Beltrami sedang bertindak sebagai penggubah musik untuk film tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com