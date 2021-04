Menggantikan, Nick Jonas, Ariana Grande Jadi Mentor di The Voice

Kamis, 1 April 2021 | 21:32 WIB

Oleh : Indah Handayani / LES

Los Angeles, Beritasatu.com – Pendapatan Ariana Grande bakal semakin bertambag. Ia mendapatkan tempat yang didambakan sebagai mentor di ajang pencarian bakat penyanyi di AS, The Voice di musim ke-21 menggantikan Nick Jonas.

Bahkan pelantun lagu Dangerous Womanini dilaporkan menjadi pelatih dengan bayaran tertinggi yang pernah ada di acara kompetisi menyanyi tersebut.

“Sumber mengatakan Ariana mendapatkan US$ 20-25 juta untuk pertunjukan itu," ungkap Rob Shuter melaporkan dalam podcast "Naughty But Nice" iHeartRadio dikutip AceShowbizz.

Shuter mengatakan, jumlah gaji tersebut menempatkan penyanyi Thank U, Next itu di peringkat yang sama dengan juri American Idol Katy Perry.

Kelly Clarkson mendapat sekitar US$ 15 juta atau sekitar Rp 217 miliar ketika dia jadi mentor di The Voice. Sedangkan John Legend dan Blake Shelton mendapatkan US$ 13 juta atau sekitar Rp 188 miliar per musimnya.

Mantan pelatih Adam Levine dilaporkan dibayar US$ 14 juta per musim atau sekitar Rp 203 miliar. Vokalis grup Maroon 5 itu mengambil kursi mentoring dari musim 1 hingga 16. Namun, The Hollywood Reporter mengklaim bahwa gajinya sebenarnya mendekati US$ 30 juta setahun atau sekitar Rp 435 miliar.

Sementara itu, Christina Aguilera, yang menjabat sebagai mentor di beberapa musim, dilaporkan mendapat antara US$ 12,5 - 17 juta per musim. Adapun Shakira, yang bergabung dengan The Voice di musim 4 dan 6, dikatakan dibayar US$ 12 juta per musim atau sekitar Rp 174 miliar.

Ariana akan memamerkan bakat kepelatihannya di musim ke-21 acara yang akan tayang perdana pada musim gugur 2021.

Penyanyi berusia 27 tahun itu menggantikan Nick, yang tampil di musim 20, dengan berbagi kegembiraannya melalui Twitter pada 30 Maret. “Kejutan !!! Saya sangat senang, terhormat, bersemangat untuk bergabung dengan @kellyclarkson @johnlegend @blakeshelton musim depan - musim 21 dari @nbcthevoice! @nickjonas kami akan merindukanmu (sic)," tulisnya.

