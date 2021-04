Jalani Proses Produksi, Film Other Side Siapkan Kejutan

Jumat, 2 April 2021 | 20:02 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Para pemeran film Other Side. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Pasca-pembukaan kembali gedung bioskop imbas pandemi Covid-19, dunia perfilman yang sebelumnya mati suri kini mulai bangkit. Beberapa film baru yang akan tayang mulai bermunculan.

Salah satunya film berjudul The Other Side yang diangkat novel laris di Wattpad yang telah dibaca lebih 18,5 juta kali karya Alya Ranti.

Film yang diproduseri Ahmad Rifai yang merupakan seorang pengacara kondang tanah air ini bekerjasama dengan rumah produksi Lingkar Film yang digagas sutradara Girry Pratama.

"Kita memang sengaja mengangkat film ini karena memang pembacanya luar biasa. Aku baca, segi cerita juga bagus karena mengisahkan drama remaja. Makanya aku pilih sejumlah pemainnya yang muda-muda juga, ada beberapa yang sudah ada nama dan senior juga akan main di film ini," ungkap Giri saat dihubungi media, Jumat (2/3/2021).

BACA JUGA Tayang di Asia Tenggara dan Eropa, Film Jangan Sendirian Bikin Bangga

Girry belum mau mengungkapkan nama pemain untuk membuat kejutan lantaran pembaca novel sudah tahu jalan ceritanya.

"Cerita ini dari novel. Mereka yang sudah membacanya pasti tahu jalan ceritanya. Saya rahasiakan para pemainnya biar mereka mengikuti, karena sering ngeliat siapa yang main akhirnya mereka suka. Saya ingin menimbulkan rasa suka dulu sama novelnya. Film sampai saar ini masih dalam tahap proses produksi dan syuting," tandasnya.

Film The Other Side menceritakan tentang drama remaja yakni Alea yang memutuskan pindah dari Bandung ke Jakarta lantaran ingin melupakan mantannya, Reynand yang selingkuh dengan temannya sendiri. Alea kemudian masuk sekolah SMA Gempita dan memilih bergabung masuk OSIS agar memiliki kegiatan dan bisa melupakan Reynand.

Alea yang tengah terburu buru di hari pertama penerimaan OSIS menuju ruang rapat menabrak Revo yang sedang membawa gitar sehingga gitarnya jatuh. Alea terdiam Ketika melihat Revo yang sangat mirip dengan mantannya, Reynand. Ketua OSIS, Aria yang terkenal galak memarahi Alea karena telat.

BACA JUGA Raya and the Last Dragon Bertahan di Puncak Box Office

Kemudian hukuman diberikan kepada Alea dengan mencari tanda tangan wakil Ketua OSIS yang sulit ditemui dan terkenal sebagai idola cewek di SMA tersebut. Mampukah Alea mencari keberadaan Wakil Ketua OSIS dan mengakhiri hukumannya dengan mendapatkan tanda tangan.

Sumber: BeritaSatu.com