Rege-Jean Page Absen di "Bridgerton" Season 2

Sabtu, 3 April 2021 | 13:19 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Penggemar serial Netflix "Bridgerton" mendapatkan kabar baru yang kurang menyenangkan. Rege-Jean Page yang memerankan Simon Basset, Duke of Hastings, akan absen dalam season terbaru serial ini.

Hal itu diumumkan lewat akun media sosial resmi "Bridgerton" di Instagram @bridgertonnetflix. Kabar itu disampaikan dalam bentuk selembar surat yang seolah-olah ditulis oleh karakter Lady Whistledown.

"Pembaca yang Budiman. Saat seluruh mata mengarah ke upaya Lord Anthony Bridgerton dalam mencari Viscountess sebagai pendamping hidup, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Rege-Jean Page yang telah memerankan Duke of Hastings dengan amat memukau. Kami akan merindukan kehadiran Simon di lokasi syuting, tetapi ia selalu akan menjadi bagian dari keluarga Bridgerton," tulis akun tersebut yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (3/4/2021).

Kabar ini tentu mengejutkan dan membuat para penggemar "Bridgerton" maupun Rege, kecewa. Bahkan tak sedikit yang mengaku akan memboikot dan tak lagi mau menyaksikan "Bridgerton" selanjutnya.

Di antara para penggemar yang kecewa itu terselip beberapa nama kondang seperti Kim Kardashian.

"Wait!!! What??? (Sebentar!!! Apa???)," tulis Kim dalam kolom komentar di unggahan tersebut.

Meski Rege dan peran Duke of Hastings absen dalam season 2 "Bridgerton", lawan mainnya, Phoebe Dynevor yang memerankan Daphne Bridgerton Basset akan tetap tampil.

"Daphne akan tetap hadir sebagai istri dan adik yang setia, membantu mengarahkan kakaknya di musim bersosialisasi selanjutnya dan mengetahui hal-hal apa saja yang ada. Tentu dengan beragam intrik dan romansa yang melebihi keinginan para pembaca," lanjut akun tersebut.

Diketahui, Rege-Jean Page menjadi bintang terkenal sesuai memerankan Duke of Hastings dalam "Bridgerton". Bahkan ia menyabet penghargaan NAACP Award lewat perannya itu.

Sebelumnya, Rege memang pernah mengatakan bahwa salah satu alasannya untuk mau bermain dalam serial "Bridgerton" adalah karena ia tahu bahwa jangka waktunya tidak lama.

"Serial ini hanya berjalan satu season. Ada permulaan, pertengahan, dan akhir. Yah sekitar satu tahun lah. Saya pikir ini menarik karena saya merasa ini adalah serial yang terbatas. Saya datang, berkontribusi, dan kemudian, keluarga besar "Bridgerton" melanjutkan kisahnya," tutur Rege dalam sebuah wawancara dengan Variety.

"Bridgerton" sendiri merupakan serial adaptasi dari novel The Duke and I yang ditulis oleh pengarang Julia Quinn dan diterbitkan pada tahun 2000 lalu. Season 2 ini akan menghadirkan kisah Lord Anthony Bridgerton yang dimainkan oleh Jonathan Bailey, dalam upayanya mencari seorang istri. Aktris Simone Ashley telah ditetapkan menjadi lawan mainnya.

Sumber: BeritaSatu.com