Atta Halilintar Sempat Belajar Ijab Kabul Bersama Gus Miftah

Jakarta, Beritasatu.com - Prosesi ijab kabul yang dijalani Atta Halilintar saat menikahi Aurel Hermansyah di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu (3/4/2021) berjalan dengan lancar. Atta menyambut ijab yang dilakukan Anang Hermansyah dengan satu tarikan napas yang menandakan resmi dan sahnya dirinya menjadi suami Aurel Hermansyah.

Namun siapa sangka, beberapa saat sebelum prosesi ijab kabul tersebut digelar, Atta ternyata belajar secara khusus kepada Gus Miftah. Hal itu diungkapkan Atta dalam video yang disiarkannya melalui media sosialnya saat dirinya tengah belajar melaksanakan ijab kabul bersama Gus Miftah.

"Malam-malam habis aku video call sama Mama dan Papaku, ini ada Gus Miftah guys, mau ngajarin aku," tutur Atta.

"Supaya segar dulu, kita mau simulasi akad nikahnya supaya besok Bro Atta lancar," kata Gus Miftah menimpali perkataan Atta.

Atta sendiri mengaku memang sengaja belajar melaksanakan ijab kabul lantaran tak ingin salah saat mengucapkannya di hari pernikahan.

"Jangan salah-salah ya, jangan sampai ada yang salah. Bismillah-bismillah," tegas Atta Halilintar.

"Yes you can," Gus Miftah lanjutnya.

Atta sendiri akhirnya bisa melakoni pelaksanaan ijab kabulnya dengan lancar dalam pernikahan tersebut. Atta menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan uang Rp 342.021.

