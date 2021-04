Jadi Captain America Baru, John Walker Lebih Garang Dibandingkan Steve Rogers

Minggu, 11 April 2021 | 08:50 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com – Marvel kembali membuat kejutan di serial The Falcon and The Winter Soldier yang ditayangkan Disney +. Kehadiran Captain America yang baru John Walker (Wyatt Russell) mampu membawa warna pada serial pecahan The Avengers ini.

Dikisahkan sejak Sam Wilson (Falcon) menyerahkan kembali tameng Captain America milik Steve Rogers, Pemerintah AS menunjuk pahlawan perang John Walker menjadi Captain America yang baru.

Berbeda dengan Steve Rogers yang memiliki kekuatan dari serum super, Walker hanya manusia biasa. Namun ternyata, ia bukan sekadar simbol propaganda AS.

Walker ikut terlibat dengan Falcon dan Winter Soldier (Bucky Burnes) mengejar kasus pencurian serum tentara super yang diambil kelompok pimpinan Karli Morgenthau (Erin Kellyman).

BACA JUGA Tim Avengers Reuni Virtual di Ajang Kids Choice Awards 2020

Sadar kalau ia tak memiliki kekuatan super menghadapi Karli, pada akhir episode keempat diceritakan, Walker akhirnya menggunakan serum tentara super dan memiliki kekuatan luar biasa.

Adegan terakhir memperlihatkan, Walker yang mengenakan seragam Captain America membunuh anak buah Karli dengan tamengnya, setelah mengetahui rekan yang juga sahabatnya Battlestar (Lemar Hoskins) tewas.

Aksi yang dilakukan dihadapan banyak orang tersebut memperlihatkan, Walker lebih garang dan memiliki sikap antihero dibandingkan Steve Rogers. Namun ini membuat serial The Falcon and the Winter Soldier menjadi jauh lebih menarik.

Karakter John Walker diperankan aktor kelahiran Los Angeles 10 Juli 1986 Wyatt Russell. Bakatnya di dunia akting tampaknya menurun dari kedua orang tuanya, aktor Kurt Russell dan artis Goldie Hawn.

Sumber: BeritaSatu.com