Sandang Miliarder, Kekayaan Kim Kardashian Tembus Rp 14,5 Triliun

Los Angeles, Beritasatu.com - Dengan KKW Beauty dan perusahaan pakaian pembentuk tubuh Skims, kekayaan bersih artis papan atas Amerika Serikat (AS) Kim Kardashian meningkat menjadi US$ 1 miliar atau setara Rp 14,5 triliun. Jumlah ini membuat Kim masuk dalam Daftar Miliarder Dunia 2021 versi Forbes untuk pertama kalinya dan resmi menyandang gelar miliarder.

Forbes memperkirakan Kim sekarang memiliki kekayaan US$ 1 miliar, naik dari US$ 780 juta pada Oktober. Hal itu berkat dua bisnis yang menguntungkan, yaitu KKW Beauty and Skims, serta uang tunai dari reality show. Selain itu, kesepakatan dukungan dan sejumlah investasi.

Kim mendirikan KKW Beauty pada 2017, mengikuti kesuksesan Kylie Cosmetics, saudara tirinya, Kylie Jenner. Dia meniru Kylie, menggunakan model langsung ke konsumen serupa yang sangat bergantung pada pemasaran media sosial. Peluncuran pertamanya, 300.000 kit kontur, terjual habis dalam 2 jam. Pada 2018, bisnis ini telah berkembang menjadi eyeshadows, concealer, lipstik, hingga wewangian, dan menghasilkan pendapatan sekitar US$ 100 juta.

"Ini pertama kalinya saya beralih dari kesepakatan lisensi dan beralih menjadi pemilik," kata Kim kepada Forbes pada 2017, ketika dia mengumumkan lini kosmetiknya.

Kim menguangkan kepemilikan itu tahun lalu ketika dia menjual 20% dari KKW Beauty kepada konglomerat kosmetik Coty seharga US$ 200 juta, sebuah kesepakatan yang menilai perusahaan itu sebesar US$ 1 miliar. Sementara Forbes memperkirakan angka itu sedikit naik karena 72% sahamnya yang tersisa masih bernilai sekitar US$ 500 juta.

Sedangkan Skims, lini pakaian milik Kim ini diluncurkan pada 2019. Dia mengumpulkan uang dari orang yang berpengalaman dalam dunia mode seperti Natalie Massane dari Net-a-Porter dan Andrew Rosen dari Theory. Kim juga memanfaatkan pengikut media sosialnya yang besar untuk memperkuat merek tersebut. Saat ini, Kim memiliki 69,6 juta pengikut Twitter dan 213 juta pengikut di Instagram. Skims telah berkembang pesat. Selama pandemi, ketika konsumen menjadi lebih tertarik pada pakaian yang nyaman untuk sofa daripada gaun malam, dia dengan sigap mulai mengalihkan fokus ke pakaian santai.

Kim memiliki saham mayoritas di Skims. Seorang sumber yang akrab dengan Skims memberi tahu Forbes tentang transaksi yang menghargai perusahaan pakaian tersebut mencapai US$ 500 juta. Akibatnya, Forbes memperkirakan saham Skims miliknya bernilai konservatif US$ 225 juta, cukup untuk mengangkat kekayaannya menjadi US$ 1 miliar.

Sisa kekayaan Kim terletak pada uang tunai dan investasi, termasuk real estate. Setiap tahun sejak 2012, dia telah menghasilkan setidaknya US$ 10 juta sebelum pajak, menurut hitungan Forbes, berkat gaji dari Keeping Up With the Kardashians, kesepakatan dukungan dan upaya seperti game seluler yang disebutkan di atas dan aplikasi Kimoji-nya yang sekarang sudah tidak berfungsi. Dia juga memiliki tiga properti di Calabasas, barat laut Los Angeles, dan portofolio investasi, termasuk berbagi saham Disney, Amazon, Netflix, dan Adidas yang dihadiahkan oleh mantan suaminya, Kanye West, untuk Natal 2017.

