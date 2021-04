Luncurkan We Do, SuperM Ajak Masyarakat Terapkan Hidup Sehat

Minggu, 11 April 2021 | 12:36 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Grup K-Pop fenomenal, SuperM, merilis lagu dan video musik We Do. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Grup K-Pop fenomenal, SuperM, merilis lagu dan video musik We Do. Mereka berkolaborasi dengan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia).

Lagu tersebut berisi pesan untuk memotivasi masyarakat terus menerapkan gaya hidup sehat dan aktif dengan menyenangkan, contohnya seperti menari diiringi musik favorit.

Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali memahami besarnya tuntutan menjaga kesehatan diri, terutama pada masa pandemi yang masih berlangsung.

BACA JUGA Prudential Luncurkan Program Santunan Rawat Inap Pascavaksinasi

“Sebagai bagian dari kampanye We Do Well Together, Prudential meluncurkan lagu dan video musik We Do bersama SuperM, untuk melanjutkan fokusnya dalam menyehatkan masyarakat dengan cara yang menyenangkan, bersama-sama, sambil memanfaatkan tren yang digemari banyak orang, khususnya para generasi muda,” kata Luskito, dalam keterangan yang diterima, Minggu (11/4/2021).

Generasi Muda

Kolaborasi Prudential dengan SuperM yang terjalin pada awal 2021 terinspirasi dari antusiasme para generasi muda yang terus meningkat jumlahnya.

BACA JUGA Tingkat Kebugaran Erat Kaitannya dengan Aktivitas Fisik

Di Indonesia, persentase populasi milenial dan Gen-Z mmencapai 53,81%. Melalui kolaborasi dengan SuperM yang terdiri dari tujuh anggota grup K-pop papan atas yang dicintai jutaan orang di seluruh dunia ini, Prudential ingin memotivasi masyarakat untuk terus sehat dan menikmati prosesnya.

Dalam liriknya terdapat pesan: Let's all be one while dancing to an exciting song (Ayo menjadi satu seiring menari diiringi lagu yang seru).

Sumber: BeritaSatu.com