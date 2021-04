The Bassura House Luncurkan Video Klip Lagu Perdana

Minggu, 11 April 2021 | 16:40 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

The Bassura House (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Begitu banyaknya platform media sosial membuat masyarakat, khususnya anak-anak muda lebih mudah berekspresi. Lewat media sosial ini pula para kreator bisa saling bertemu dan bekerjasama menciptakan sebuah karya.

Adalah The Bassura House yang beranggotakan sekumpulan anak muda dari latarbelakang berbeda-beda mulai dari YouTuber, TikTokers hingga dokter. Grup vokal beranggota 11 orang ini belum lama mengeluarkan lagu perdana yang berjudul Let’s Work Hard pada Senin (22/3/2021).

Lagu bergenre pop alternatif ini menceritakan tentang perjuangan dan kerja keras anak-anak muda di baliknya. Perjuangan dari nol hingga menjadi seorang seleb internet dengan banyak followers.

Hebatnya, official lirik yang diunggah di kanal YouTube The Bassura House, TBH Official, sempat masuk jajaran trending urutan 10 besar di YouTube.

"Saya nyiptain lagu ini karena mengalami sendiri kerja keras dan perjuangan mengejar mimpi, dari kisah saya dan teman-teman akhirnya jadi lah lagu," ujar Fhey Marmata dalam keterangannya, Minggu (11/4/2021).

Untuk melengkapi lagu tersebut kemudian diluncurkan video klip, Sabtu (10/4/21) kemarin. Fhemmy menceritakan jika pembuatan video klip hanya berlangsung satu hari di Puncak Cisarua, Bogor.

"Syuting ini hanya memakan waktu satu hari, lho. Kita syuting dari tanggal 31 Maret pagi jam 10.00 WIB, sampai satu April pukul 04.00 WIB dini hari. Kita syuting dipuncak Cisarua Bogor dan itu dingin banget," lanjutnya.

Video Music ini diproduksi dan disutradarai oleh Grande Management yang dipimpin oleh Reza Grande, pemilik management tersebut. The Bassura House sendiri mulai terbentuk pada 2019 dan mulai rekaman lagu pada bulan November 2020.

"Harapan saya, lagu maupun The Bassura House dan karya-karyanya bisa diterima oleh banyak kalangan. Bisa memotivasi orang lain. Khususnya anak-anak muda bisa lebih berkreasi dan tidak parah semangat," imbuh Reza Grande.

Sumber: BeritaSatu.com