Godzilla vs Kong Masih Merajai Box Office

Los Angeles, Beritasatu.com - Godzilla vs Kong menduduki puncak box office di wilayah Amerika Serikat (AS) dan Kanada setelah meraup pendapatan tertinggi senilai US$ 13,4 juta pada akhir pekan kedua peluncurannya.

Angka itu membuat pendapatan total mereka menjadi US$ 69,5 juta. Angka yang mengesankan mengingat film ini hadir di tengah-tengah pandemi global.

Kinerja komersial yang kuat dari rilis Legendary dan Warner Bros, menjadi lebih penting karena hal itu terjadi karena pembatasan Covid diberlakukan, pembatasan kapasitas di bioskop, dan juga karena film tersebut tersedia di HBO Max.

Pendapatan film ini turun 58% dibandingkan dengan perolehan akhir pekan perdana penayangannya sebesar US$ 32,2 juta.

Warner Bros merilis seluruh daftar 2021 di HBO Max pada saat yang sama mereka debut di bioskop sebagai konsesi untuk virus corona dan cara untuk meningkatkan layanan streaming.

Godzilla vs Kong sekarang menjadi film berpenghasilan tertinggi di era pandemi, melampaui Tenet Christopher Nolan, yang menghasilkan US$ 58,4 juta.

Nobody dari Universal, sebuah thriller aksi yang dibintangi Bob Odenkirk berada di urutan kedua, dengan pendapatan US$ 2,6 juta. Total pendapatan film ini sekarang mencapai US$ 15,6 juta setelah tiga minggu dirilis.

The Unholy dari Sony tampaknya siap untuk merebut tempat ketiga dengan pendapatan sekitar US$ 2,4 juta, mendorong total penghasilannya menjadi US$ 6,7 juta.

Sementara, Raya and the Last Dragon dari Disney berada di tempat keempat dengan US$ 2,1 juta, mendorong pendapatan total dari fitur animasi tersebut menjadi US$ 35,2 juta. Sedangkan film berjudul Voyagers meraup US$ 1,3 juta untuk melengkapi lima besar.

