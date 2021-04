David Beckham Bakal Bintangi Serial Disney

Selasa, 13 April 2021 | 22:29 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Meski sudah pensiun dari dunia sepak bola, David Beckham tetap tak lupa pada dunia yang membesarkan namanya itu. Kali ini, Beckham mencoba menghadirkan dunia sepak bola melalui serial Disney Plus berjudul "Save Our Squad".

Tak hanya ikut memproduseri, tetapi Beckham juga akan ikut terlibat penuh dalam serial tersebut.

"Save Our Squad" menampilkan Beckham yang kembali ke London Timur tempat ia bermain sepak bola saat kecil. Beckham akan menjadi mentor bagi para pesepak bola muda yang berjuang untuk bisa bertahan di liga sepak bola setempat.

Beckham dan timnya akan membawa para pemain, pelatih, dan komunitas sepak bola lokal ke dalam sebuah perjalanan yang mampu mengubah hidup mereka.

"Ini adalah kesempatan yang sangat fantastik untuk menunjukkan pentingnya dan besarnya dampak dari sepak bola di berbagai komunitas di Inggris. Serial ini akan menghadirkan kisah yang menarik, dramatis, motivatif, dan penuh dengan kasih dan keberanian. Semuanya dimiliki David saat ia masih bermain sepak bola," tutur komisioner Disney, Sean Doyle, yang akan menjadi produser eksekutif "Save Our Squad", seperti yang dilansir Variety, Selasa (13/4/2021).

Beckham sendiri mengaku, ia sangat gembira bisa terlibat dalam "Save Our Squad".

"Saya sangat senang sekali memproduksi 'Save Our Squad' dan menyorot sepak bola di komunitas-komunitas seperti yang saya alami saat kecil dulu. Sepak bola seperti itu memberikan saya banyak sekali kesempatan pada awal mula saya bermain sepak bola. Saya sangat beruntung bisa memiliki karier sepak bola yang panjang dan sukses. Dan kini, saya punya kesempatan untuk membalas kepada komunitas-komunitas ini sebagai seorang mentor. Bagi saya, sangatlah penting untuk membentuk dan mengasuh talenta-talenta muda dalam dunia sepak bola. Dan saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Disney+ dalam proyek ini," jelas Beckham.

Selain terlibat dalam "Save Our Squad", Beckham juga tengah mengerjakan proyek lain berjudul "A Whole New Ball Game" yang menampilkan sejarah kontemporer dari Premier League. Kemudian, suami dari Victoria Beckham ini juga terlibat dalam proyek dokumenter di balik sejarah merek-merek olahraga seperti Adidas dan Puma yang berjudul "World War Shoe".

Tak lupa, Beckham juga tengah mengerjakan sebuah film biopik mengenai dirinya sendiri.

Sumber: BeritaSatu.com