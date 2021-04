Keluarga Besar Gucci Tidak Setuju dengan Aktor Film "House of Gucci"

Jumat, 16 April 2021 | 12:56 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Film terbaru sutradara Ridley Scott, "House of Gucci" disambut kekecewaan oleh keluarga besar Gucci. Para pewaris rumah mode itu mengaku kecewa karena tidak dilibatkan sama sekali dalam film yang menghadirkan Lady Gaga dan Adam Driver sebagai pemain utamanya itu.

Selain itu, mereka juga tidak setuju dengan pemilihan beberapa aktor yang terlibat dalam film ini. Terutama aktor-aktor yang memerankan para leluhur di keluarga Gucci.

Di antara aktor yang dirasakan kurang pas adalah Al Pacino dan Jared Leto. Al Pacino akan memerankan Aldo Gucci, sementara Jared Leto akan memerankan Paolo Gucci.

"Kakek saya itu pria yang ganteng sekali, seperti semua anggota keluarga Gucci. Ia sangat tinggi, bermata biru, dan sangat elegan. Di film ini, ia diperankan oleh Al Pacino, yang sama sekali tidak tinggi. Bahkan di foto ini ia tampak gemuk, pendek, dan punya breweok. Jelek sekali. Ini sungguh memalukan karena sama sekali tidak mirip dengan kakek saya," tutur Patrizia Gucci, cucu dari Aldo Gucci dan putri dari Paolo Gucci, dalam wawancara dengan AP yang dilansir Beritasatu.com Jumat (16/4/2021).

Ia pun menilai penampilan Jared Letto sebagai ayahnya sangat tidak akurat.

"Jelek sekali. Saya merasa tersinggung melihatnya," tutur Patrizia.

“House of Gucci” diproduksi berdasarkan buku berjudul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

“House of Gucci” berkisah tentang pembunuhan Maurizio Gucci (Adam Driver), mantan pimpinan rumah mode Gucci, yang ditembak mati oleh seorang pembunuh bayaran pada 1995 di Milan, Italia. Istrinya, Patrizia Reggiani (Lady Gaga), terbukti merencanakan pembunuhan tersebut pada 1998. Patrizia kemudian divonis 18 tahun penjara sebelum bebas pada 2016.

Keluarga Gucci bukanlah satu-satunya keluarga dari rumah mode ternama asal Italia yang kecewa dengan karya sinema Hollywood mengenai mereka. Sebelumnya, keluarga besar Versace juga mengeluarkan komentar serupa saat Ryan Murphy's "American Crime Story" menampilkan kisah pembunuhan Giani Versace pada 2018.

Keluarga Versace menyatakan bahwa serial televisi itu tidak menampilkan kisah sebenarnya dan bisa dikatakan sebagai kisah fiksi.

Diketahui, keluarga besar Gucci tak lagi terlibat dalam pengelolaan rumah mode Gucci sejak 1993. Hal itu dimulai sejak Maurizio Gucci menjual saham miliknya kepada perusahaan Investcorp. Selanjutnya, saham tersebut diakusisi oleh grup asal Perancis PPR, yang sekarang bernama Kering.

Rumah mode Gucci itulah yang bekerja sama dengan produksi film “House of Gucci”. Mereka mengizinkan produser film untuk melongok arsip perusahaan untuk pembuatan busana dan properti film.

Salma Hayek, istri dari CEO Kering, Francois-Henri Pinault, turut tampil dalam film ini.

Sumber: BeritaSatu.com