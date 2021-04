Kompetisi Tebak Musik I Can See Your Voice Usai, Ini 3 Pemenangnya

Sabtu, 17 April 2021 | 22:15 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Loui Chen, Madona, dan Farida Meliana terpilih menjadi pemenang terpopuler "I Can See Your Voice" berdasarkan hasil voting (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga kontestan tebak musik penyiar Bigo Live, Loui Chen, Madona, dan Farida Meliana terpilih menjadi pemenang terpopuler "I Can See Your Voice" berdasarkan hasil voting.

Acara permainan tebak musik yang disiarkan oleh MNCTV ini merupakan adaptasi dari program televisi yang populer di Korea Selatan dengan nama yang sama.

Acara yang berhasil mendapatkan banyak perhatian dari penonton ini disiarkan melalui platform live streaming pada 12-21 Maret 2021.

Dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (17/4/2021) menyebutkan, selama masa pendaftaraan tercatat 104 orang mendaftar sebagai peserta. Selama 10 hari kompetisi berlangsung, setiap peserta harus mengirimkan video audisi menyanyi mereka secara online.

Episode terakhir "I Can See Your Voice" yang tayang pada Senin, (5/4/2021) lalu dipandu Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai pembawa acara.

Selain itu sejumlah artis seperti Erie Suzan, Okky Lukman, Ivan Gunawan, Wendi Cagur, Vega Darwanti, Chica Jessica, Jaja Miharja dan Ziva Magnolya juga turut meramaikan acara tersebut.

Salah satu lagu yang menyedot perhatian warganet adalah duet dari Loui Chen dan Erie Suzan yang menyanyikan lagu ‘Ku Tak Bisa’.

Ada juga penampilan Farida Meliana dengan lagu ‘Menghapus jejakmu’, dan penampilan khusus Madona bersama dengan para selebriti yang hadir menyanyikan lagu ‘Berharap Tak Berpisah’.

“Awalnya saya ragu mengikuti kompetisi di aplikasi Bigo Live ini karena saya bergabung sebagai penyiar Bigo baru tiga bulan lalu, dan belum memiliki banyak pengikut. Namun, komunitas Bigo Live ternyata sangat mendukung. Saya juga bisa mendapatkan penghasilan, dan banyak teman baru disini. Ini yang akhirnya memotivasi saya mengikuti acara ini,” kata Loui Chen.

Farida menyebutkan sangat terkejut dan bersyukur menjadi tiga penyiar teratas yang terpilih.

“Saya tidak pernah bermimpi bisa tampil secara langsung di acara televisi nasional. Ini benar-benar pengalaman luar biasa dan terima kasih untuk Bigo Live yang sudah mendukung komunitas lokal melalui acara ini,” jelas Farida.

Bigo Live menyediakan platform bagi siapa saja untuk menunjukkan bakat yang mereka miliki, sementara para pemirsa bisa mendapatkan konten yang menarik dan menghibur dari aplikasi ini.

Sementara Madona menyebutkan sudah menjadi pengguna Bigo Live sejak September 2020, dan sudah menggunakan platform ini untuk mempromosikan karir musiknya.

Menurutnya pandemi ini telah mempengaruhi pendapatan utamanya. “Saya berterima kasih kepada Bigo Live karena memberikan kesempatan untuk bisa menghasilkan pendapatan tambahan,” tuturnya.

Madona mengatakan sejak melakukan live streaming di Bigo Live, jumlah pengikutnya bertambah, bahkan memiliki pengikut dari seluruh dunia.

“Saya akan terus melakukan live streaming di Bigo Live karena ingin mempromosikan musiknya, memperluas jaringan, dan berinteraksi dengan para penggemar,” ungkap Madona.

Bigo Live berharap bisa menjadi sumber hiburan yang interaktif dan menyenangkan serta dapat memberdayakan para pengguna dengan gaya bersosialisasi baru yang menarik.

Kolaborasi dengan MNCTV dalam acara ‘I Can See Your Voice’ merupakan bagian dari rencana Bigo Live untuk terus memberikan program hiburan yang membawa hal-hal positif, harapan, dan kegembiraan bagi para penggunanya di seluruh dunia.

Sumber: BeritaSatu.com