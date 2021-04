Godzilla vs Kong Masih Bertahan di Puncak Box Office

Senin, 19 April 2021 | 15:56 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Film Godzilla vs Kong bertahan di puncak box office di Amerika Serikat (AS) dan Kanada selama tiga pekan. Pasalnya, film besutan Legendary dan Warner Bros itu kembali mencetak pendapatan tertinggi sebesar US$ 7,7 juta pada pekan lalu. Alhasil, film ini telah mengumpulkan total pendapatan menjadi US$ 80,5 juta.

Melansir Reuters, Senin (19/4/2021), film ini tampaknya akan menjadi yang pertama melewati US$ 100 juta di AS dan Kanada sejak pandemi Covid-19 terjadi.

Hal ini mengingat penjualan tiket pada masa pandemi bukanlah hal mudah. Sebabnya, meskipun telah kembali beroperasi, kapasitas bioskop di AS dan Kanada telah dikurangi.

Sementara, film besutan Universal, Nobody yang dibintangi Bob Odenkirk, menempati posisi kedua dengan US$ 2,5 juta. Film ini telah menghasilkan total US$ 19 juta di AS dan US$ 34 juta secara global dalam empat minggu penayangannya.

Sedangkan film Sony, The Unholy mengamankan posisi ketiga dengan US$ 2 juta di akhir pekan ketiganya di bioskop. Film ini telah menghasilkan total US$ 9,5 juta hingga saat ini di AS dan Kanada.

Petualangan aksi Disney Raya and the Last Dragon berada di urutan keempat dengan US$ 1,9 juta selama akhir pekan. Film ramah keluarga ini telah mengumpulkan US$ 37 juta di Amerika Utara sejak pertama kali tayang di bioskop.

Melengkapi lima besar film Tom and Jerry, sebuah animasi/live-action hybrid tentang duo kucing dan tikus yang terkenal. Setelah mengumpulkan pendapatan US$ 1,1 juta, membuat total pendapatan mereka menjadi US$ 42 juta. Secara global, Tom and Jerry telah melampaui US$ 100 juta dalam penjualan tiket.

