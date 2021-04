Menu Favorit BTS Hadir di McDonald's Bulan Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik BTS baru saja mengumumkan kerja sama mereka dengan restoran fast food McDonald's. Rencananya, mulai 26 Mei mendatang, menu-menu favorit para personel BTS akan hadir di McDonald's.

Menu favorit itu diberi nama BTS Meal. Satu set BTS Meal terdiri dari 10 potong Chicken McNuggets, kentang goreng dan Coca Cola berukuran medium, yang dilengkapi dengan saos sambal dan Cajun yang terinspirasi dari resep McDonald's yang digemari masyarakat Korea Selatan. Jenis ini akan hadir di Amerika Serikat untuk pertama kalinya.

Untuk awal, BTS Meal hadir di Amerika Serikat pada 26 Mei. Selanjutnya, BTS Meal juga akan hadir di restoran-restoran McDonald's di hampir 50 negara dunia.

"BTS memiliki kenangan indah dengan McDonald's. Kami sangat senang dengan kolaborasi ini dan tidak sabar untuk membagikan BTS Meal dengan seluruh dunia," tutur Big Hit Music, label yang membawahi BTS, seperti yang dikutip dari Variety, Selasa (20/4/2021).

Dengan hadirnya BTS Meal, diprediksi para Army alias penggemar BTS akan berbondong-bondong menyebur McDonald's untuk membeli menu favorit idola mereka.

Kolaborasi dengan BTS ini adalah kolaborasi terbaru yang dilakukan McDonald's dalam program Famous Orders (pesananan orang terkenal). Sebelum dengan BTS, McDonald's berkolaborasi dengan penyanyi J Balvin dan Travis Scott. Pada 1992, McDonald's sempat pula bekerja sama dengan pebasket Michael Jordan lewat burger McJordan.

Kolaborasi dengan selebriti ini terbukti mampu menaikkan angka penjualan McDonald's. Misalnya saat meluncurkan Travis Scott Meal, McDonald's sempat mengalami kekurangan bahan baku akibat tingginya angka penjualan. Travis Scott Meal berisikan burger Quarter Pounder dengan keju, bacon, selada, pickles, saus tomat, dan mustard, yang dilengkapi dengan kentang goreng ukuran medium lengkap beserta saus BBQ, serta Sprite.

Menu itu juga dilengkapi dengan merchandise khusus yang lantas menyebabkan tren viral di TikTok di mana para pembeli memesan di drive thru sambil menyalakan lagu hit Travis Scott "Sicko Mode".

Tahun lalu, McDonald's juga sempat menayangkan iklan program Famous Orders di Superbowl yang menampilkan pesanan para selebriti seperti Kim Kardashian, Kanye West, Whoopi Goldberg, Magic Johnson, dan Keith Urban.

Coming this May: The BTS Meal pic.twitter.com/iarw2gYMsx