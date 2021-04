Karya Seni NFT Milik Denny JA Terjual Rp 1 Miliar

Kamis, 22 April 2021 | 18:23 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Lukisan karya seni crypto (not fungible token-NFT) pertama Indonesia berjudul "A Portrait of Denny JA: 40 Years in the World of Ideas", membuat rekor, laku terjual mencapai Rp 1 miliar di OpenSea, Kamis (22/4/2021).

Lukisan itu sudah seminggu dilelang di OpenSea, tempat lelang terbesar di dunia untuk karya digital NFT. Para kolektor, seniman dan peminat dari seluruh dunia dapat mengakses marketplace Opensea.

Hingga tahun 2021, tersedia 4 juta karya yang dilelang di sana. Berbeda dengan tempat lelang biasa, dalam lelang OpenSea, segala hal dikerjakan berdasarkan blockchain technology, smart contacts.

Lelang di OpenSea tak lagi melibatkan satu pun administrator manusia. Semua dikerjakan secara otomatis berdasarkan ketentuan smart-contracts.

Menurut Denny JA, bulan April 2021 akan diingat sebagi momen bersejarah bagi seniman dan penggemar NFT di Indonesia. Untuk pertama kalinya, karya dari Indonesia dilelang dan laku di sana dengan harga 27.5 WETH. Pada 22 April 2021, harga 1 WETH berkisar antara Rp 36 juta - Rp 37 juta. Ini setara dengan nilai sekitar Rp 1 miliar.

Lukisan berjudul "A Portrait of Denny JA: 40 Years in the World of Ideas" sungguh unik. Lukisan ini disusun berdasarkan 102 sampul buku yang ditulis Denny JA selama 40 tahun berkarya.

Awalnya karya ini milik pelukis Galam Zulkifi. Ia melukis dua wajah Denny JA. Pelukis Galam membuat lukisan itu dalam rangka ikut merayakan tahun 2021 sebagai 40 tahun Denny JA berkarya.

Karya pelukis Galam Zulkifli sudah dibeli oleh studio Denny JA. Oleh Denny JA, lukisan itu diubah ke bentuk NFT, bentuk seni yang kini sedang tren bersama hangatnya dunia cryptocurrency.

Dunia NFT tak lagi asing bagi Denny JA. Awal bulan April 2021, tweet dari akun Denny JA (DennyJA_World) laku Rp 100 juta, juga dalam lelang NFT.

Dalam lelang lukisan "A Portrait of Denny JA", empat akun mengajukan harga, yang semakin lama semakin tinggi. Alan Joe Jr mengajukan harga tertinggi, dalam bentuk 27.5 WETH. Dalam lelang Opensea, transaksi dilakukan dalam bentuk mata uang Chryptocurrency: Euthereum.

Studio Denny JA menerima hasil penjualan setelah dipotong fee bagi jasa lelang aplikasi Opensea, senilai US$ 77,4 atau sekitar Rp 1 juta. Fee sekitar 0, 1% dari harga jual.

Denny JA mengatakan blockchain technology yang mendasari chryptocurrency dan produk NFT adalah revolusi yang mengubah peradaban dunia secara mendasar. Budaya keuangan dan seni di Indonesia juga akan berubah.

Selain dikenal sebagai pelopor konsultan politik dan pelopor puisi esai, kini Denny JA mulai juga dikenal sebagai pelopor NFT di Indonesia.

Dana satu miliar hasil penjualan NFT lukisannya, menurut Denny akan didonasikan membentuk galeri NFT terbesar di Indonesia.

Dalam galeri NFT itu, ia akan banyak menampilkan karya NFT yang menampilkan budaya kuno dunia atau pun nusantara.

Kini Denny JA memegang koleksi delapan koran cetak asli, 100 edisi, yang pernah terbit di Indonesia, dan sirna 100 tahun lalu. Bersama tim, Ia sedang mengolah bahan ini menjadi serial 100 NFT berikutnya.

