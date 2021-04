Selamat! BTS Jadi Brand Ambassador Louis Vuitton

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah berkolaborasi dengan McDonald's, BTS masih memiliki agenda kerja sama lain yang tak kalah bergengsi. Brand papan atas, Louis Vuitton, baru saja mengumumkan BTS sebagai brand ambassadors dunia untuk produk-produk mewah mereka.

Lewat akun Twitter-nya, Louis Vuitton mengumumkan kolaborasi dengan idola K-Pop tersebut.

"#BTS untuk #LouisVuitton. Bergabung sebagai House Ambassadors kami terbaru, ikon pop dunia @bts_bighit dikenal dengan pesan-pesan mereka yang mendorong hadirnya berbagai dampak positif. Louis Vuitton dengan gembira menyambut RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook," cuit akun tersebut, Jumat (23/4/2021).

Sementara itu, dalam berita yang dirilis Soompi, disebutkan bahwa "Louis Vuitton sangat menantikan perjalanan baru dengan BTS, yang populer di dunia dengan berbagai pencapaian prestasi di tangga lagu Billboard dan Guinness World Records."

Direktur Artistik untuk koleksi busana pria Louis Vuitton, Virgil Abloh, juga mengaku gembira dengan kehadiran ketujuh personel BTS ini.

"Kami menyambut BTS yang telah bergabung dengan Louis Vuitton sebagai ambassadors. Kami sangat menantikan kolaborasi dengan BTS, memulai babak baru dalam perjalanan Louis Vuitton melalui perpaduan kemewahan dan budaya kontemporer. Kami ingin menampilkan proyek-proyek menarik kami secepat mungkin," tutur Virgil Abloh.

Sedangkan BTS sendiri mengakui bahwa kolaborasi kali ini sangat berarti.

"Menjadi ambassadors dunia untuk Louis Vuitton merupakan momen yang sangat berarti bagi BTS, dan kami menantikan proyek kolaborasi bersama Virgil Abloh," begitu pernyataan BTS.

#BTS for #LouisVuitton. Joining as new House Ambassadors, the world renowned Pop Icons @bts_bighit are recognized for their uplifting messages that impart a positive influence. Louis Vuitton is pleased to welcome members RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook. pic.twitter.com/WzRHWb3piB