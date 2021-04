Chloe Zhao Raih Penghargaan Sutradara Terbaik Oscar

Senin, 26 April 2021 | 08:30 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Chloe Zhao kembali menorehkan prestasi di dunia sinema. Lewat film “Nomadland”, Chloé berhasil menyabet penghargaan Oscar 2021 sebagai sutradara terbaik. Lewat penghargaan ini, ia juga sekaligus memecahkan rekor sebagai perempuan kulit berwarna pertama yang memenangkan Oscar dalam kategori penyutradaraan.

Kemudian, Chloe menjadi perempuan kedua setelah Kathryn Bigelow lewat “The Hurt Locker,” pada 2009 yang memenangkan Oscar sebagai sutradara terbaik.

“Saya selalu menemukan kebaikan dalam diri orang-orang yang saya temui di mana pun di dunia ini. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua yang memiliki kepercayaan dan keberanian untuk berpegang teguh pada kebaikan dalam diri masing-masing, dan juga pada kebaikan satu sama lain, tanpa peduli betapa sulitnya untuk melakukan itu," tuturnya saat menerima penghargaan dalam ajang 93rd Academy Awards yang digelar Minggu (25/4/2021) malam waktu setempat atau Senin (26/4/2021) pagi WIB.

BACA JUGA Menang di Golden Globes, Chloe Zhao Bikin Bangga Wanita Asia

Film "Nomadland" memang memberikan banyak sekali penghargaan bagi Chloe Zhao. Sebelumnya, ia menyabet gelar sutradara terbaik dalam berbagai ajang seperti Golden Globes, BAFTA awards, dan Director Guild Awards.

"Nomadland" adalah film panjang ketiga yang digarap Chloe. Sebelumnya, ia membesut film "Songs My Brother Taught Me" dan "The Rider". Saat ini, sutradara kelahiran Beijing itu tengah sibuk dengan proyek film selanjutnya, sebuah film dari Marvel berjudul "The Eternals".

Sumber: BeritaSatu.com