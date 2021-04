"Nomadland" Film Terbaik Oscar 2021

Senin, 26 April 2021 | 10:42 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Seperti sudah banyak diprediksi, film “Nomadland” berhasil memenangkan penghargaan tertinggi dalam gelaran 93rd Academy Awards yang dihelat Minggu (25/42021) malam waktu setempat atau Senin (26/4/2021) pagi WIB. Film ini juga berhasil mengantarkan sang sutradara, Chloe Zhao, sebagai pemenang Oscar untuk Sutradara Terbaik.

Nomadland mengalahkan tujuh nomine lain yang terdiri dari "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman", "Sound of Metal", dan "The Trial of the Chicago 7".

Sebelumnya, "Nomadland" sudah menyabet berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Sebelum bertarung di Academy Awards, "Nomadland" sudah terlebih dahulu menjadi Film Terbaik di Golden Globes dan BAFTA Awards.

Berlatar tahun 2011, "Nomadland" diceritakan dari sudut pandang seorang nomaden bernama Fern (Frances McDormand). Setelah suaminya meninggal dan tempatnya bekerja ditutup, Fern terpaksa menjadi seorang nomaden. Sebab, tidak ada satu pun tempat yang mau memperkerjakan perempuan tua seperti dirinya.

Menurutnya, lebih baik ia berpindah-pindah tempat, berganti-ganti pekerjaan, daripada harus menyerah terhadap keadaan.

Ternyata, kehidupan nomaden tidak seburuk yang dibayangkan Fern. Dari sekadar berpindah-pindah tempat tinggal, kehidupan nomaden justru menjadi perjalanan spiritual bagi Fern. Ia pun menjelajah makin jauh, melihat sisi-sisi Amerika yang selama ini luput dari perhatian.

Dengan budget kurang dari US$ 5 juta dan menampilkan aktor-aktor tidak profesional, "Nomadland" menjadi sebuah kejutan tersendiri di tengah gemerlap Hollywood. Apalagi, "Nomadland" adalah film ketiga yang pernah dibesut Zhao.

Sumber: BeritaSatu.com