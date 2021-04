Anthony Hopkins Raih Oscar sebagai Aktor Terbaik

Senin, 26 April 2021 | 11:03 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pepatah "Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi" tampaknya pantas disematkan kepada Anthony Hopkins. Di usianya yang ke-83, Anthony berhasil memenangkan Oscar dalam kategori Aktor Terbaik, pada gelaran 93rd Academy Awards yang dihelat Minggu (25/4/2021) malam waktu setempat atau Senin (26/4/2021) pagi WIB.

Anthony memenangkan Oscar kali ini lewat film "The Father". Dengan kemenangannya kali ini, Anthony berhasil menjadi pemegang rekor aktor tertua yang memenangkan Oscar. Ia menggeser aktor Christopher Plummet yang sebelumnya memegang rekor tersebut.

Kemenangan Anthony merupakan sebuah kejutan tersendiri. Sebab, dalam ajang penghargaan sebelumnya, kategori Aktor Terbaik hampir selalu dimenangkan oleh almarhum Chadwick Boseman. Termasuk dalam Golden Globes dan Screen Actor Guild Awards.

Sayangnya, dalam malam penghargaan Oscar itu, Anthony absen, atau tidak bisa hadir untuk menerima langsung.

Oscar kali ini merupakan Oscar kedua yang didapatkan Anthony Hopkins. Sebelumnya, ia berhasil menyabet Oscar lewat aktingnya sebagai Hannibal Lecter dalam film "The Silence of the Lambs" pada 1992.

Dalam "The Father", Anthony memerankan sosok seorang pria tua yang pikun dengan akting yang sangat meyakinkan. Dalam sebuah wawancara dengan Variety, ia mengatakan bahwa "memainkan peran itu membuat saya menyadari betapa berharganya hidup ini."

Anthony Hopkins dikenal dengan kualitas aktingnya yang mumpuni. Aktor asal Inggris ini dianugerahi gelar bangsawan kehormatan oleh Ratu Elizabeth II pada 1993, sehingga namanya menjadi Sir Anthony Hopkins.

