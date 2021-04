Penuh Catatan Rekor Baru, Ini Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2021

Senin, 26 April 2021 | 13:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun ini, perhelatan Oscar menghadirkan banyak kejutan dan catatan rekor baru. Yang pasti, 93rd Academy Awards kali ini lebih inklusif karena baik nomine maupun pemenang, datang dari suku, ras, gender, dan negara yang berbeda-beda.

Chloe Zhao yang berdarah Tionghoa berhasil menjadi sutradara perempuan dari kulit berwarna pertama yang memenangkan Oscar untuk kategori Sutradara Terbaik. Selain itu, ia juga menjadi sutradara kedua yang pernah memenangkan Oscar di kategori ini.

Chloe Zhao sukses menyabet Oscar lewat film "Nomadland". Ini juga menjadi Oscar pertama yang ia menangkan.

Kemudian, aktris Youn Yuh-Jung menjadi aktris berdarah Korea pertama yang memenangkan Oscar. Youn meraih Oscar untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik lewat film "Minari". Ini juga menjadi Oscar pertama yang dimenangkan aktris berusia 73 tahun itu.

Rekor selanjutnya dicatatkan oleh aktor senior, Anthony Hopkins. Lewat aktingnya dalam film "The Father", Anthony berhasil menjadi aktor tertua yang memenangkan Oscar. Aktor berusia 83 tahun itu meraih Oscar untuk kategori Aktor Terbaik.

Sebelumnya, Anthony Hopkins pernah memenangkan Oscar pada 1992 lewat film "The Silence of the Lambs."

Perhelatan Oscar yang digelar di tengah pandemi menjadi satu-satunya ajang penghargaan yang diselenggarakan secara langsung, bukan virtual. Para nomine dan tamu yang hadir wajib menjalani minimal 2 kali tes Covid-19 yang disediakan panitia.

Berikut ini adalah daftar lengkap pemenang Oscar 2021:

- Film Terbaik: “Nomadland ”

- Aktris Terbaik: Frances McDormand, “Nomadland”

- Aktor Terbaik: Anthony Hopkins, “The Father”

- Naskah Asli Terbaik: Emerald Fennell “Promising Young Woman”

- Naskah Adaptasi Terbaik: Florian Zeller and Christopher Hampton, “The Father ”

- Film Internasional Terbaik: “Another Round,” Denmark

- Aktor Pendukung Terbaik: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

- Aktris Pendukung Terbaik: Youn Yuh-Jung, “Minari”

- Sutradara Terbaik: Chloé Zhao, “Nomadland”

- Sound Terbaik: “Sound of Metal”

- Makeup dan Tata Rambut Terbaik: “Ma Rainey’s Black Bottom”

- Desain Kostum Terbaik: Ann Roth, “Ma Rainey’s Black Bottom”

- Film Live Action Pendek Terbaik: “Two Distant Strangers”

- Film Pendek Animasi Terbaik: “If Anything Happens I Love You”

- Film Animasi Terbaik: “Soul”

- Film Pendek Dokumenter Terbaik: “Colette”

- Film Dokumenter Terbaik: “My Octopus Teacher”

- Visual Effect Terbaik: “Tenet”

- Desain Produksi Terbaik: “ Mank ”

- Sinematografi Terbaik: “Mank”

- Film Editing Terbaik: “Sound of Metal”

- Original Score Terbaik: “Soul,″ Trent Reznor, Atticus Ross dan Jon Batiste

- Lagu Asli Terbaik: “Fight for You” dari “Judas and the Black Messiah” (musik oleh H.E.R. dan Dernst Emile II, lirik oleh H.E.R. dan Tiara Thomas)

