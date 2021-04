Kemenangan Youn Yuh-Jung di Oscar 2021 Hebohkan Media Korea

Senin, 26 April 2021 | 13:39 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kemenangan Youn Yuh-Jung di ajang Oscar tahun ini disambut gembira oleh masyarakat Korea Selatan. Media-media lokal langsung menjadikan kemenangan Youn headline di media mereka.

Apalagi, ini merupakan pertama kalinya aktris berdarah Korea berhasil memenangkan Oscar.

Surat kabar The Korea Herald menurunkan berita dan foto sebagai headline di halaman utama dalam edisi Senin (26/4/2021) pagi ini. Hal serupa juga dilakukan oleh surat kabar The Korea Times. Bahkan The Korea Times turut menampilkan berita dari agensi Yonhap yang berjudul “Sineas Film Korea Berkilau di Oscar Dua Tahun Berturut-turut".

Sementara Lembaga Perfilman Korea tidak langsung menuliskan prestasi Youn Yuh-Jung di situs mereka. Namun, mereka menggunakan akun Twitter untuk mengumumkan kabar: "Youn Yuh-Jung Memenangkan Oscar untuk Aktris Pendukung Terbaik."

Kemudian, Netflix Korea juga turut ambil bagian, dengan menulis ulang sebagian pidato kemenangan Youn di Twitter.

"Tak ada persaingan di masyarakat kami. Saya mendapatkan penghargaan ini karena saya lebih beruntung saja," begitu cuitan Netflix Korea.

Yonhap mencatat bahwa Youn adalah aktris Asia kedua yang memenangkan Oscar untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik setelah aktris asal Jepang, Miyoshi Umeki, memenangkanya pada 1957 lewat film "Sayonara.’”

Sumber: Variety