Genesis Gelar Konser Keliling Amerika Mulai November 2021

Jumat, 30 April 2021 | 13:39 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi mereka yang besar di dekade 70-an hingga 90-an, tentu tidak asing lagi dengan band rock asal Inggris, Genesis. Meski sudah berusia gaek, para personelnya tetap bersemangat dan berjiwa muda. Salah satu buktinya adalah rencana mereka untuk kembali menggelar konser di Amerika Serikat tahun ini.

Genesis yang beranggotakan Phil Collins, Tony Banks, dan Mike Rutherford baru saja mengumumkan rencana mereka untuk menggelar "The Last Domino? Tour" pada Kamis (29/4/2021) lalu. Rencananya, konser tersebut akan dimulai di Chicago pada 15 November 2021.

Ini adalah tur pertama mereka dalam 14 tahun terakhir ini. Sebelumnya, tur konser Genesis di AS adalah "Turn It On Again: The Tour" pada 2007.

Selain Chicago, Genesis juga akan tampil di Washington, D.C., Charlotte, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, dan Philadelphia. Rangkaian tur akan selesai pada 15 Desember 2021.

Genesis juga akan menggelar dua konser di New York, yakni di Madison Square Garden di New York City pada 5 Desember dan di UBS Arena di Belmont Park pada 10 Desember. Tiket konser akan mulai dijual pada 7 Mei 2021 mendatang.

Rencananya, selama konser ini, Phil Collins, Tony Banks, dan Mike Rutherford akan didampingi gitaris dan penabuh drum setia mereka, Daryl Stuermer dan Nic Collins. Mereka akan membawakan sederetan lagu hits di antaranya "I Can't Dance", "Hold On My Heart", dan "Invisible Touch".

Sumber: AP