Sempat Positif Covid-19, Suami Artis Joanna Alexandra Meninggal Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Artis cantik Joanna Alexandra kini tengah berduka usai suaminya, Raditya Oloan dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (6/5/2021). Beberapa hari sebelumnya, Joanna sendiri sempat mengabarkan kondisi suaminya yang tengah kritis di RS Persahabatan Jakarta akibat penyakit asma ditambah paparan Covid-19 yang menyerangnya. Hal itu seperti yang diungkap sahabatnya dalam akun media sosialnya.

"Your forever in our heart, and will be remembered your sincere kindness. Bobok yang tenang ya, Dit. Jaga keluarga dari rumah Bapa," tutur Ni Made Westny di akun Instagram-nya, Kamis (6/5/2021).

Tak hanya itu, rekan Raditya dan Joanna yang lain juga sempat mengunggah ucapan duka citanya atas meninggalnya suami artis yang lahir di Jakarta, 23 April 1987 itu.

"Gone too soon kak @radityaoloan, gatau mau bilang apa. Aku sedih banget, belum sempat cerita kehidupan pernikahan, sudah pergi saja kak," tulis Hysua di Instastorynya, dikutip dari akun @mandahysua.

Berdasarkan informasi, Raditya yang diketahui menjadi Pendeta di Gereja JKI Muda memang sempat dirawat karena terpapar virus Covid-19. Namun demikian Raditya dinyatakan negatif Covid-19 pada 30 April 2021 setelah melewati tes usap atau swab test PCR di RS Persahabatan Jakarta.

Joanna sendiri sempat mengunggah foto kenangan kebersamaan dirinya dan suami di sebuah restoran, Dalam unggahannya itu, dirinya berharap suaminya bisa kembali sembuh dan bisa kembali jalan-jalan bersama dirinya.

"Nanti kalau udah pulihhh 100% kita jalan-jalan berdua aja yuk daddyyy," unggah Joanna sehari lalu.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari bintang film Catatan Akhir Sekolah atau dari pihak keluarga atas berpulangnya Raditya Oloan itu.

Joanna menikah di usia 20 tahun pada 16 Juni 2007 dengan Raditya Oloan Panggabean. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai empat orang anak yaitu, Zuriel Paris Jedidiah Panggabean, Zeraiah Moria Phinehas Panggabean, Zoey Havilah Salajena Panggabean, dan Ziona Eden Alexandra Panggabean.

