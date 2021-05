Iranian Film Festival 2021 Hadirkan 25 Film Terbaik

Jumat, 7 Mei 2021 | 21:51 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sukses menggelar Jogya NETPAC Asian Film Festival dan My French Film Festival secara online, Klik Film, kembali menggelar sebuah event film secara daring bertajuk Iranian Film Festival. Festival film yang diadakan sejak 5-20 Mei 2021 akan menghadirkan 25 judul film terbaik di Iran.

Salah satunya adalah film A Separation yang sukses mendapatkan Piala Oscar untuk kategori film berbahasa asing pada tahun 2011 lalu.

Direktur Klik Film, Frederica mengatakanakan ada beberapa judul film yang menarik seperti film The Past, A Heart From An Eye, The Descendant, dan yang lain-lain.

"Iran banyak menghadirkan film-film yang bagus. Ini dibuktikan dengan banyaknya film-film Iran yang hadir di festival-festival film internasional yang nantinya bisa dicontoh para sineas di Indonesia," tutur Frederica dalam keterangan persnya, Jumat (7/5/2021).

Iranian Film Festival 2021 ini juga akan menghadirkan diskusi dan talkshow terkait kesuksesan beberapa judul film di Iran yang berhasil sukses memenangkan beberapa festival film di internasional. Acara talkshow menghadirkan beberapa sineas terbaik Indonesia seperti Majid Majidi, Riri Riza, Rako Prijanto, Mouly Surya, Ismail Basbeth, Salman Aristo. Tidak ketinggalan para aktor dan aktris senior macam Christine Hakim, Indro Warkop dan lainnya yang akan menjadi narasumber.

"Kita akan menggelar beberapa sesi talkshow secara langsung (Live) dengan menghadirkan beberapa topik dan genre film yang ada di Iran dengan menghadirkan para pembicara terbaik di industri film di Tanah Air. Ini semua bisa disaksikan melalui Klik Film," lanjutnya.

Sementara itu artis senior Christine Hakim mengaku senang bisa dipercaya sebagai pembicara dalam Iranian Film Festival 2021 ini. Diakui Christine, dirinya sebagai aktris senior mengikuti film-film yang berasal dari negeri Iran seperti film Mullah yang menjadi film favoritnya dari negeri yang beribukota Teheran itu.

"Saya bersyukur sekali ada film Iran karena meski semua terbatas, tetapi imajinasi tidak bisa dibatasi. Di tengah pandemi ini, kita bisa menyaksikan Iranian Film Festival yang digelar Klik Film. Kita memiliki keterbatasan untuk menyaksikan film-film Iran, padahal banyak film-film Iran yang diundang festival-festival film internasional, bahkan sampai ke Oscar," tandas peraih Aktris Utama Terbaik FFI 1988 itu.

Sumber: BeritaSatu.com