Hamil, Aurel Hermansyah Banjir Ucapan Selamat

Sabtu, 8 Mei 2021 | 09:38 WIB

Oleh : Chairul Fikri / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Aurel Hermansyah yang baru sebulan menikah dengan youtuber terkenal Atta Halilintar memang terus menarik perhatian. Kini, Aurel kembali menjadi perbincangan warganet karena baru saja mengumumkan kabar bahagia yang menyatakan dia tengah mengandung buah cintanya dengan Atta.

Hal itu diungkapkan putri pertama Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu dalam akun media sosialnya, Jumat (7/5/2021).

"Alhamdulillah.. terima kasih ya Allah. Setelah cek masa subur pakai Andalan Ovulation Test, terus kemarin cek pakai Andalan Pregnancy Test dan ternyata positif! Andalan aku bangetttt emang @AndalanKehamilanku ! Hasilnya tepat terpercaya," tulis Aurel sambil menuliskan emoticon kegembiraannya.

Tak hanya Aurel, Atta sendiri juga senang dengan kabar kehamilan istrinya. Dalam akun media sosialnya, dia meluapkan kebahagiaannya karena mengetahui sang istri hamil.

"Alhamdulillah Ya Allah..istriku POSITIF HAMIL!..My dream come true!..GOLLLLL GOLLLL GOLLLL, Insyallah Anak Pertama ku," ungkap Atta gembira.

Ucapan Selamat

Sontak saja, puluhan ucapan selamat diberikan sejumlah warganet terkait kabar bahagia yang tengah dirasakan kedua pasangan yang menikah 3 April 2021 lalu.

"YEAYYYY FINALLY DIUMUMKAAN!!!.. selamat syg jaga kesehatan trs kyk yg aku blg! sehat2 pkknya buat ibu & janinnyaaaaaa," tulis akun Nabila Salsabila.

"Otw punya ponakan bgt nih aku? masyaAllah," tutur Sohwa Halilintar yang merupakan adik kandung Atta Halilintar itu.

Tak hanya di akun Aurel ucapan selamat juga ramai di akun media sosial Atta Halilintar yang juga mengunggah foto keduanya yang tengah menunjukan hasil tes kehamilan itu.

"Congrats both of you!" unggah Al Ghazali.

"Sumpah demi apa Aku bahagia Merinding Liat kebahagiaan ini," tulis akun warganet lainnya yang merasa senang kabar kehamilan Aurel itu.

Sumber: BeritaSatu.com