Tinggalkan Dunia Hiburan, Aswin Yanuar Kini Berbisnis Rumah Mewah

Sabtu, 22 Mei 2021 | 20:57 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kisah inspiratif kali ini datang dari miliuner muda asal Surabaya, Aswin Yanuar, pria yang lahir pada 7 Januari 1989 ini, awalnya memulai karir di dunia hiburan. Ia pun merantau dari Surabaya ke Jakarta untuk menjadi bintang film dan model. Berbagai sinetronpun pernah dibintanginya seperti sinetron Yasmin dengan memerankan tokoh Maing sebanyak 22 episode,dan peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode, pada tahun 2006-2009, serta sebagai pembawa acara Talk Show 2 pada salah satu TV swasta.

BACA JUGA Bisnis Properti Membaik, Repower Asia Bidik Marketing Sales Rp 146 Miliar

Kini Aswin Yanuar memutuskan berhenti di panggung hiburan, beralih profesi sebagai CEO PT Maswindo Bumi Mas yang bergerak dalam bidang properti dan kontraktor yang menawarkan rumah mewah dengan harga terjangkau.

"Alhamdulillah rancangan rumah yang saya buat diminati banyak dari kalangan artis seperti Tantri Kotak, Nikita Mirzani, Rizky Billar," ujar Aswin melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/5/2021).

Menurutnya dirinya kini menjadi terkenal di bidang properti karena desain arsitektur yang dibuatnya cukup bagus unik dan dipandang out of the box.

”Selain unik mewah dan harga cukup terjangkau. Sehingga klien puas memakai jasa PT Maswindo Bumi Mas, dan design arsitek karya saya menjadi viral, bahkan ribuan orang saat ini menyukai desain-desain tersebut," terang Aswin.

Aswin Yanuar mencontokan kenapa desainnya viral dan banyak disukai kalangan artis. Dirinya mampu membangun rumah dengan lahan 5x20 meter yang memiliki kolam renang, begitu pula dengan desain rumah dengan lahan 7x12 meter.

"Inilah karya-karya saya yang menarik dan sukai, sehingga ribuan orang meminta saya untuk mendesain propertinya yang akan dibangun," ungkap Aswin.

Hal yang menarik Aswin kerap memberikan rumah gratis serta merenovasi rumah gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Serta membagi bagikan giveaway selama bulan Ramadan 2021 dengan nilai ratusan juta bahkan sampai puluhan miliar.

"Dalam hal ini saya mencoba mengedukasi masyarakat dengan ilmu Ikhlas untuk dapat gemar membantu sesama. Dan saya berbisnis tanpa mengunakan pinjaman bank. Sehingga banyak pengusaha lain yang ingin ikut bergabung," ujar pemilik 27 perusahaan itu.

BACA JUGA Kerja Sama Ini Wujudkan Siapa Pun Bisa Punya Properti

Setiap Jumat malam melalui media sosial Instagram, Aswin memberikan giveway senilai Rp 100 juta dan uniknya giveaway tersebut dipilih secara acak. Sehingga orang yang melihat media sosialnya pasti dibuat berdecak kagum, sehingga penggemarnya menjamur di seluruh Indonesia sampai menyebut Aswin Yanuar sebagai "Papa Online".

Sumber: BeritaSatu.com