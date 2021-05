Baru Diluncurkan, Parfum Ussy Pratama Terjual 2.500 Botol

Sabtu, 29 Mei 2021 | 09:43 WIB

Oleh : Mardiana Makmun / MAR

Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty saat peluncuran parfum In Bed With Ussy Pratama di Jakarta, Jumat (28/5/2021) (Foto: Beritasatu.com)

JAKARTA, Beritasatu.com – Aktris dan pengusaha kosmetik Ussy Sulistiawaty meluncurkan parfum In Bed With Ussy Pratama. Dalam sehari, parfum tersebut terjual 2.500 botol.

“In Bed With Ussy aku sebut sebagai parfum nuklir. Nuklir ini sebutan aku untuk bahasa parfum yang wanginya luar biasa. Aku gak mau ngeluarin parfum yang malu-maluin karena orang akan bandingkan dengan parfum luar,” ungkap Ussy saat peluncuran parfum In Bed With Ussy Pratama di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Ussy mengaku, mengeluarkan parfum dengan brand sendiri merupakan impiannya sejak lama. Maklumlah, sejak masih kuliah, Ussy sudah memiliki penghasilan sendiri dari berjualan minyak wangi. “Aku beli biang parfum di Blok M, terus aku jual ke teman-teman kuliah,” kenang Ussy.

Ketika penghasilannya semakin besar dengan menjadi aktris sinetron, Ussy mengoleksi berbagai jenis parfum. “Dari yang murah sampai yang mahal, dikoleksinya. Di rumah saja ada ratusan botol parfum koleksinya,” tambah Andika Pratama, suami Ussy.

Obsesinya kian membesar ketika Ussy beberapa tahun ini Ussy masuk ke bisnis kosmetika dengan mengusung brand Dissy. “Sejak 2019, saya sudah keluar masuk pabrik parfum di Indonesia, tapi belum ada yang cocok, karena saya ingin parfum yang memadukan aroma Indonesia dan Eropa,” ujar Ussy.

Sampai akhirnya Ussy dikenalkan ahli parfum dari Jerman dan memproduksi In Bed With Ussy Pratama di Spanyol. “Berhubung pandemi Covid, saya gak bisa ke Jerman, komunikasi by telpon dan sampel jenis wanginya dikirim dari Jerman. Ini yang bikin lama dan kayak bakar duit. Akhirnya ketemu aroma yang pas,” cerita Ussy.

In Bed With Ussy Pratama adalah eau de parfum dengan top notes beraroma woody dan spicy oriental. Parfum ini terbuat dari lada Lampung dan kayu manis Kerinci di Sumatra. Untuk heart notes, aromanya terbuat dari mawar Bulgaria utuh, bunga violet Prancis, dan geranium Afrika Selatan, serta kayu gaharu Jawa dan amber Bali yang membuat aromanya tahan lama. “Wanginya nuklir banget, disemprot dikit aja udah wangi banget dan tahan lama,” aku Ussy yang membandrol parfum ini seharga Rp1.350.000 untuk ukuran botol 100 ml.

Dengan harga semahal itu, Ussy mengaku hanya mengambil untung sedikit. Ia juga memproduksi eksklusif. “Saya hanya produksi 5 ribu botol dan sudah laku 2.500 botol. Kalau ini habis, ya sudah. Selanjutnya kita akan produksi parfum dengan aroma lain. Saat ini juga sudah ada permintaan dari pembeli di Taiwan dan Australia, kita sedang proses menjual ke sana,” kata Ussy optimistis.

Sumber: BeritaSatu.com