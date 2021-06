A Quiet Place Part II Pecahkan Rekor Box Office

Rabu, 2 Juni 2021 | 17:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Film thriller karya John Krasinski, A Quiet Place Part II, mampu memecahkan rekor debut di box office Amerika Serikat (AS) dan Kanada, setelah mengumpulkan pendapatan sebesar US$ 48 juta pada akhir pekan lalu.

Pencapaian tersebut melebihi ekspektasi dan menjadi pendapatan tersesar selama tiga hari penayangan perdana saat era pandemi covid-19. Film produksi Paramount Pictures ini, diharapkan mampu menembus penghasilan sebesar US$ 58 juta pada momen Memorial Day.

Keputusan pihak studio untuk menahan film lanjutan sampai bioskop dibuka kembali, dinilai secara signifikan terbukti bijaksana.

"Ini adalah pembukaan yang luar biasa. Ini jauh di atas rata-rata untuk sekuel horor,” kata David A. Gross, yang menjalankan perusahaan konsultan film Franchise Entertainment Research.

A Quiet Place Part II menampilkan kembali aktri Emily Blunt, Millicent Simmonds dan Noah Jupe sebagai sebuah keluarga yang dipaksa untuk hidup dalam kesunyian.

Rekor sebelumnya dipegang oleh Godzilla vs Kong yang mengumpulkan pendapatan perdana selama tiga hari penayangan saat akhir pekan di bioskop di kawasan AS dan Kanada sebesar US$ 32 juta.

Penayangan perdana lainnya pada akhir pekan lalu adalah film live-action Disney Cruella yang dibintangi Emma Stone, diperkirakan menghasilkan US$ 21,3 juta selama tiga hari di akhir pekan lalu.

