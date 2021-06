Polemik Sinetron "Zahra", KPI Minta Indosiar Ganti Pemain dan Tema Cerita

Kamis, 3 Juni 2021 | 17:33 WIB

Oleh : Chairul Fikri / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menghubungi dan memanggil pihak Indosiar sebagai stasiun televisi yang menayangkan sinetron "Suara Hati Istri: Zahra". Sinetron tersebut menuai kritik dari publik karena dinilai mengangkat isu perkawinan anak dan kekerasan seksual. Selain itu, pemeran utamanya, Lea Chiarachel, masih berusia 15 tahun.

Dari pertemuan itu, KPI meminta Indosiar mengganti pemeran utama dan mengubah tema cerita sinetron tersebut.

"Yang pasti pihak Indosiar yang diwakili Direktur Program Indosiar, Harsiwi Achmad telah bertemu dan mengklarifikasi polemik yang terjadi akibat sinetron tersebut. Pihak Indosiar menerima apa yang disampaikan KPI dan menyampaikan komitmennya untuk mengevaluasi pemeran dan berkomitmen mengganti pemeran Zahra," ungkap Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Nuning Rodiyah dalam keterangannya kepada media, Kamis (3/6/2021).

Nuning melanjutkan, dalam pertemuan itu, pihak Indosiar juga menyadari kesalahan karena memilih anak berusia 15 tahun untuk memerankan orang dewasa.

"Mereka juga berkomitmen untuk mengevaluasi muatan materi atau cerita dari sinetron 'Suara Hati Istri'. Seluruh hal tersebut harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)," lanjutnya.

KPI juga mengimbau kepada seluruh televisi yang ada di Indonesia bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus yang terjadi kepada Indosiar ini.

"Kita tentu berharap, sinetron tidak menyebarluaskan praktik hidup yang dapat merugikan kepentingan anak Indonesia. KPI akan berupaya terus mendengarkan masukan publik terkait tayangan televisi yang ada di Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, tayangan sinetron "'Suara Hati Istri: Zahra" yang ditayangkan di Indosiar memicu polemik di masyarakat. Tak hanya mempertontonkan beberapa adegan yang kurang pantas, sinetron ini juga menampilkan anak berusia 15 tahun sebagai pemeran utama. Dalam perannya, Lea Chiarachel diceritakan menjadi istri ketiga seorang pengusaha yang diperankan Panji Saputra.

Salah satu yang memprotes sinetron "Zahra" adalah komedian Ernest Prakasa. Ernest merasa tayangan tersebut adalah tayangan yang tak berguna dan berdampak buruk pada anak-anak di Indonesia.

"This is not okay, @Indosiar. Ditunggu ketegasannya @KPI_Pusat, jangan kebanyakan ngurusin hal-hal gak penting, ini masalah serius. Dan untuk para 'influencers', sekarang mungkin waktu yang tepat untuk menggunakan 'influence' kalian," tulis Ernest dalam akun media sosialnya memprotes tayangan tersebut.

