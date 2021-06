Heboh Sinetron "Zahra", LSF Bantah Kecolongan Sensor

Kamis, 3 Juni 2021 | 17:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sinetron "Suara Hati Istri: Zahra" tengah menuai kritik dari publik karena dinilai mengangkat isu perkawinan anak dan kekerasan seksual. Selain itu, pemeran utamanya, Lea Chiarachel, masih berusia 15 tahun.

Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia, Rommy Fibri Hardiyanto, membantah kecolongan terkait lolos sensornya sinetron tersebut. Menurutnya, LSF tak punya wewenang mendikte tayangan yang ditayangkan oleh pihak televisi termasuk untuk mengecek detail usia para pemain dalam sebuah tayangan.

"Ranah LSF dalam melakukan penyensoran film dan tayangan sebelum diedarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum berfokus pada aspek audio visualnya. Jadi bukan soal kecolongan atau tidak, LSF tidak mengecek pemain itu umur berapa. LSF hanya melihat adegan gambarnya visual dialognya, jadi nggak sampai menanyakan umur pemainnya satu-satu ya," ujar Rommy, Kamis (3/6/2021).

Namun dengan kasus ini, LSF sendiri ke depan akan lebih dalam berdiskusi dengan pihak rumah produksi dan pihak televisi sebelum nantinya akan meloloskan tayangan tersebut agar bisa tayang di televisi maupun di bioskop.

"Tentu ini akan menjadi perspektif lain bagi LSF. Ini jadi masukan buat LSF untuk menyensor sinetron selanjutnya. Namun dalam konteks ini, LSF tidak punya otoritas untuk mengecek detail usia pemainnya. Dengan kejadian ini, LSF akan mengundang dan berdialog dengan PH dan stasiun TV yang ada khususnya yang memproduksi sinetron untuk memperhatikan hal ini," tandasnya.

Sebelumnya, tayangan sinetron "'Suara Hati Istri: Zahra" yang ditayangkan di Indosiar memicu polemik di masyarakat. Tak hanya mempertontonkan beberapa adegan yang kurang pantas, sinetron ini juga menampilkan anak berusia 15 tahun sebagai pemeran utama. Dalam perannya, Lea Chiarachel diceritakan menjadi istri ketiga seorang pengusaha yang diperankan Panji Saputra.

Salah satu yang memprotes sinetron Zahra adalah komedian Ernest Prakasa. Ernest merasa tayangan tersebut adalah tayangan yang tak berguna dan berdampak buruk pada anak-anak di Indonesia.

"This is not okay, @Indosiar. Ditunggu ketegasannya @KPI_Pusat, jangan kebanyakan ngurusin hal-hal gak penting, ini masalah serius. Dan untuk para 'influencers', sekarang mungkin waktu yang tepat untuk menggunakan 'influence' kalian," tulis Ernest dalam akun media sosialnya memprotes tayangan tersebut.

