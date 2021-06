Ibunya Dilecehkan di Tiktok, Atta Halilintar Murka

Senin, 7 Juni 2021 | 22:58 WIB

Oleh : Chairul Fikri / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Baru saja selesai dengan isu tentang keluarga besarnya yang dibilang sering melakukan keonaran di Malaysia, Atta Halilintar kembali diusik di media sosial. Ibunda Atta, Lenggogeni Faruk, dilecehkan seorang pengguna Tiktok.

Atta pun murka dan marah besar. Ia langsung menanyakan maksud sang pengunggah yang diketahui bernama Zaenal melakukan hal semacam itu di media sosial.

"Maksud lo apa ya Mas? Canda bawa-bawa ibu saya? Tawain hijab ibu saya? Tawain masuk ruang operasi maksudnya apa? GA LUCU BOSS. Ga terima saya," tutur Atta sambil mengunggah video tersebut di akun media sosialnya, Senin (7/6/2021).

Atta pun mengaku akan mencari pemilik akun tersebut untuk menanyakan langsung maksud dan tujuan Zaenal membuat video tiktok itu akun media sosialnya.

"I'm looking for you," ancam Atta dalam Instastory-nya.

Kemarahan Atta berawal dari sebuah akun Tiktok bernama @ballibong yang mengunggah foto Lenggogeni. Lalu sang pengunggah tertawa saat wajah ibunda Atta ditampilkan di layar.

Setelahnya, terlihat potongan video kecelakaan terjadi dan ia kembali tertawa saat melihat seorang wanita dengan wajah diperban, kemudian menampilkan wajah Billie Eilish.

Tak hanya Atta, Aurel Hermansyah selaku istri Atta juga ikut berkomentar terkait penghinaan pemilik akun tersebut.

"Astagfirullah!!!! Wah abis nih orang! Bakal kita cari!!!!!" tegas Aurel menanggapi aksi Zaenal itu.

Tak hanya Atta dan dan Aurel Hermansyah yang kesal dengan tindakan yang dilakukan Zaenal di Tiktok. Sebagian warganet termasuk para selebriti pun banyak yang kesal dengan tindakan tersebut.

"Parah," tutur Kevin Aprilio.

"Hajar Ta, kacau nih orang ketahuan durhaka sama bokap nyokapnya," tambah Ikmal Tobing.

Sumber: BeritaSatu.com