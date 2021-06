Acara Keeping Up Berakhir, Ini Komentar Kim Kardhasian

Jumat, 11 Juni 2021 | 10:12 WIB

Oleh : JAS

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian dan Kris Jenner dalam kesempatan acara pembukaan toko Kmereka di Mirage Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. (Foto: Foxnews)

Los Angeles, Beritasatu.com - Setelah 14 tahun menampilkan drama, fashion, dan keluarga acara televisi Keeping Up with the Kardashians yang menampilkan Kim Kardashian dan keluarganya mengakhiri penampilan mereka di sana dengan pelukan, air mata, dan rasa syukur.

"Saya tidak punya penyesalan. Ini seperti bagian hidup terbaik saya," kata Kim dalam episode akhir tayangan tersebut Jumat (11/6/2021).

"Saya merasa jadi perempuan paling beruntung di dunia dan bisa bekerja dengan keluarga setiap hari," imbuh dia. "Inilah saya sesungguhnya. Acara ini membuat kami jadi seperti sekarang dan saya mensyukurinya."

Keluarga ini akan kembali di reuni dua bagian yang tayang pada 17 Juni dan 20 Juni, juga telah membuat kesempatan serial baru di platform steraming Hulu yang akan tayang tahun ini.

Kris Jenner mendeskripsikannya sebagai babak baru untuk keluarganya.

Selama bertahun-tahun, acara itu menampilkan kehidupan pribadi dan profesional klan Kardashian-Jenner, termasuk pernikahan Kim dengan rapper Kanye West, perpisahan Khloe Kardashian dengan pebasket Lamar Odom dan transisi gender Bruce Jenner menjadi Caitlyn Jenner.

Acara ini juga melejitkan nama Kim Kardashian di dunia fashion serta kecantikan, sama halnya dengan adik seibunya, Kylie, juga karier model Kendall Jenner, serta acara sempalan untuk Khloe dan Kourtney Kardashian dan popularitas di media sosial di mana Kim punya 227 juta pengikut di Instagram.

Kanye West dan Caitlyn Jenner tidak ikut serta di episode pamungkas yang direkam musim dingin lalu, sebelum Kim mengajukan gugatan cerai. Keeping Up with the Kardashians tayang pertama kali pada 2007.

Sumber: ANTARA