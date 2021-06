The Waves Angkat Kisah Brand Lokal di Masa Pandemi

Minggu, 13 Juni 2021 | 19:20 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan dunia fashion di Indonesia yang cukup panjang menjadi sebuah pembahasan yang menarik.

Kali ini, Vision+ bekerja sama dengan Urban Sneakers Society (USS) menghadirkan sebuah docuseries The Waves, yang mengangkat kisah perjalanan brand lokal Indonesia, dalam beberapa gelombang.

The Waves yang dirangkum menjadi 6 episode, memberikan cerita mengenai setiap gelombang fashion di Indonesia, mulai dari The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, dan Local Pride Second Wave.

Setiap episode akan menghadirkan para narasumber yang akan langsung menceritakan gelombang perjalanan brand sub-kultur di Indonesia.

Niko dari Monstore mengatakan pihaknya juga ingin membantu orang lain dengan membuatkan sebuah wadah bagi mereka, para anak muda untuk meningkatkan awareness kalau mereka bisa berkarya.

"Fenomena brand lokal yang semakin kuat ini mendorong para penggerak untuk membuat wadah untuk para brand lokal ke dalam sebuah event,” ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (13/6/2021).

Founder The Goods Dept, Anton Wijaya mengatakan, The Waves bisa menjadi contoh bagi brand lokal baru untuk memasarkan produknya dan tetap bisa survive di masa pandemi covid-19.

"Serial ini bertujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar mengedepankan brand lokal," tegasnya.

Sumber: BeritaSatu.com